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В Воронежской области начался весенний паводок - РИА Новости, 10.03.2023
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14:27 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/pavodok-1857020604.html
В Воронежской области начался весенний паводок
В Воронежской области начался весенний паводок - РИА Новости, 10.03.2023
В Воронежской области начался весенний паводок
Спасатели объявили о начале весеннего паводка в Воронежской области, на данный момент затоплен один мост, возможно затопление еще трех мостов, сообщил в пятницу РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:27
2023-03-10T14:27
происшествия
воронежская область
подгорное
борисоглебский городской округ
россия
весна
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ВОРОНЕЖ, 10 мар - РИА Новости. Спасатели объявили о начале весеннего паводка в Воронежской области, на данный момент затоплен один мост, возможно затопление еще трех мостов, сообщил в пятницу журналистам представитель ГУМЧС по региону. По его словам, в ближайшее время возможно затопление трех мостов - через реку Хопер между населенными пунктами Губари и Макашевка в Борисоглебском городском округе, через реку Подгорная в селе Ильинка Калачеевского района и через реку Козынка в Петропавловском районе. Спасатели отмечают, что происшествий, связанных с паводком, в регионе на данный момент не зарегистрировано.
https://ria.ru/20230307/pavodok-1856378114.html
воронежская область
подгорное
борисоглебский городской округ
россия
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происшествия, воронежская область, подгорное, борисоглебский городской округ, россия, весна
Происшествия, Воронежская область, Подгорное, Борисоглебский городской округ, Россия, Весна
В Воронежской области начался весенний паводок

Спасатели объявили о начале весеннего паводка в Воронежской области

© Фото : предоставлено МЧС РФЛиквидация паводка на территории Воронежской области
Ликвидация паводка на территории Воронежской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : предоставлено МЧС РФ
Ликвидация паводка на территории Воронежской области. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 10 мар - РИА Новости. Спасатели объявили о начале весеннего паводка в Воронежской области, на данный момент затоплен один мост, возможно затопление еще трех мостов, сообщил в пятницу журналистам представитель ГУМЧС по региону.
«
"По поводу начавшегося весеннего паводка. Вода в реках поднимается, по состоянию на 10 марта затоплен низководный мост в Подгоренском районе через реку Сухая Россошь между населенными пунктами Сухая Россошь и Покровка", - сообщил представитель ГУМЧС.
По его словам, в ближайшее время возможно затопление трех мостов - через реку Хопер между населенными пунктами Губари и Макашевка в Борисоглебском городском округе, через реку Подгорная в селе Ильинка Калачеевского района и через реку Козынка в Петропавловском районе.
Спасатели отмечают, что происшествий, связанных с паводком, в регионе на данный момент не зарегистрировано.
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ПроисшествияВоронежская областьПодгорноеБорисоглебский городской округРоссияВесна
 
 
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