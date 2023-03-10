https://ria.ru/20230310/pavodok-1857020604.html

В Воронежской области начался весенний паводок

В Воронежской области начался весенний паводок - РИА Новости, 10.03.2023

В Воронежской области начался весенний паводок

Спасатели объявили о начале весеннего паводка в Воронежской области, на данный момент затоплен один мост, возможно затопление еще трех мостов, сообщил в пятницу РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:27

2023-03-10T14:27

2023-03-10T14:27

происшествия

воронежская область

подгорное

борисоглебский городской округ

россия

весна

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ВОРОНЕЖ, 10 мар - РИА Новости. Спасатели объявили о начале весеннего паводка в Воронежской области, на данный момент затоплен один мост, возможно затопление еще трех мостов, сообщил в пятницу журналистам представитель ГУМЧС по региону. По его словам, в ближайшее время возможно затопление трех мостов - через реку Хопер между населенными пунктами Губари и Макашевка в Борисоглебском городском округе, через реку Подгорная в селе Ильинка Калачеевского района и через реку Козынка в Петропавловском районе. Спасатели отмечают, что происшествий, связанных с паводком, в регионе на данный момент не зарегистрировано.

https://ria.ru/20230307/pavodok-1856378114.html

воронежская область

подгорное

борисоглебский городской округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, воронежская область, подгорное, борисоглебский городской округ, россия, весна