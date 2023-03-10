https://ria.ru/20230310/pavodok-1857020604.html
В Воронежской области начался весенний паводок
В Воронежской области начался весенний паводок - РИА Новости, 10.03.2023
В Воронежской области начался весенний паводок
Спасатели объявили о начале весеннего паводка в Воронежской области, на данный момент затоплен один мост, возможно затопление еще трех мостов, сообщил в пятницу РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:27
2023-03-10T14:27
2023-03-10T14:27
происшествия
воронежская область
подгорное
борисоглебский городской округ
россия
весна
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ВОРОНЕЖ, 10 мар - РИА Новости. Спасатели объявили о начале весеннего паводка в Воронежской области, на данный момент затоплен один мост, возможно затопление еще трех мостов, сообщил в пятницу журналистам представитель ГУМЧС по региону. По его словам, в ближайшее время возможно затопление трех мостов - через реку Хопер между населенными пунктами Губари и Макашевка в Борисоглебском городском округе, через реку Подгорная в селе Ильинка Калачеевского района и через реку Козынка в Петропавловском районе. Спасатели отмечают, что происшествий, связанных с паводком, в регионе на данный момент не зарегистрировано.
https://ria.ru/20230307/pavodok-1856378114.html
воронежская область
подгорное
борисоглебский городской округ
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, подгорное, борисоглебский городской округ, россия, весна
Происшествия, Воронежская область, Подгорное, Борисоглебский городской округ, Россия, Весна
В Воронежской области начался весенний паводок
Спасатели объявили о начале весеннего паводка в Воронежской области