https://ria.ru/20230310/pavilony-1857084309.html
Квас, чай и маринованные огурцы появятся в российских павильонах за рубежом
Квас, чай и маринованные огурцы появятся в российских павильонах за рубежом - РИА Новости, 10.03.2023
Квас, чай и маринованные огурцы появятся в российских павильонах за рубежом
Еще шесть компаний АПК представят свою продукцию в постоянно действующих российских демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом, они были выбраны 10... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:22
2023-03-10T17:22
2023-03-10T17:22
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
саудовская аравия
эр-рияд (город)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Еще шесть компаний АПК представят свою продукцию в постоянно действующих российских демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом, они были выбраны 10 марта на четвертом заседании экспертной комиссии, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Всего комиссия рассмотрела 20 заявлений от 6 компаний: по 2 в Саудовскую Аравию (Эр-Рияд) и в Турцию (Стамбул), 3 в Египет (Каир), по 4 в Китай (Шанхай) и Вьетнам (Ханой) и 5 в ОАЭ (Дубай). Комиссия одобрила 19 заявлений", - отмечается в сообщении.Там добавляется, что теперь в павильонах появятся маринованные огурцы и помидоры, молочная продукция, соусы, панировочные сухари, лапша, водоросли, масла холодного отжима, БАДы, мумие, чай и чайный напиток из шиповника, а также квас и другие натуральные напитки."В программе продвижения экспорта АПК принимают участие компании со всей России. Например, сегодня Комиссия рассматривала заявления бизнеса из Удмуртии, Астрахани, Москвы и Московской области, а также из Ленинградской области и с Алтая. Государственная поддержка доступна всем компаниям, независимо от их размера, экспортного опыта и региона, в котором они работают", – отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
https://ria.ru/20230302/produktsiya-1855428481.html
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РИА Новости
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, саудовская аравия, эр-рияд (город)
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город)