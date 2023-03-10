https://ria.ru/20230310/pavilony-1857084309.html

Квас, чай и маринованные огурцы появятся в российских павильонах за рубежом

Квас, чай и маринованные огурцы появятся в российских павильонах за рубежом - РИА Новости, 10.03.2023

Квас, чай и маринованные огурцы появятся в российских павильонах за рубежом

Еще шесть компаний АПК представят свою продукцию в постоянно действующих российских демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом, они были выбраны 10... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:22

2023-03-10T17:22

2023-03-10T17:22

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

саудовская аравия

эр-рияд (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857083322_0:137:2169:1357_1920x0_80_0_0_0a1a40da0dca4c968a84ca5ed2a2cd62.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Еще шесть компаний АПК представят свою продукцию в постоянно действующих российских демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом, они были выбраны 10 марта на четвертом заседании экспертной комиссии, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Всего комиссия рассмотрела 20 заявлений от 6 компаний: по 2 в Саудовскую Аравию (Эр-Рияд) и в Турцию (Стамбул), 3 в Египет (Каир), по 4 в Китай (Шанхай) и Вьетнам (Ханой) и 5 в ОАЭ (Дубай). Комиссия одобрила 19 заявлений", - отмечается в сообщении.Там добавляется, что теперь в павильонах появятся маринованные огурцы и помидоры, молочная продукция, соусы, панировочные сухари, лапша, водоросли, масла холодного отжима, БАДы, мумие, чай и чайный напиток из шиповника, а также квас и другие натуральные напитки."В программе продвижения экспорта АПК принимают участие компании со всей России. Например, сегодня Комиссия рассматривала заявления бизнеса из Удмуртии, Астрахани, Москвы и Московской области, а также из Ленинградской области и с Алтая. Государственная поддержка доступна всем компаниям, независимо от их размера, экспортного опыта и региона, в котором они работают", – отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

https://ria.ru/20230302/produktsiya-1855428481.html

россия

саудовская аравия

эр-рияд (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, саудовская аравия, эр-рияд (город)