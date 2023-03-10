Киев, вероятно, получил один из двух ЗРК Patriot, сообщили СМИ
Financial Times: Украина могла получить одну из обещанных США и ФРГ систем ПВО Patriot
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украина, предположительно, получила один из двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, обещанных США и Германией, он пока не введен в эксплуатацию, пишет газета Financial Times.
"Предполагается, что Украина получила одну из двух систем ПВО Patriot, обещанных США и Германией, но она еще не введена в эксплуатацию", - говорится в сообщении издания.
Во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете Razon заявил, что благодаря усилиям Польши на Украину были доставлены первые ЗРК Patriot. Позднее издание "Укринформ" сообщило, что в минобороны Польши уточнили, что ЗРК Patriot еще не прибыли на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".