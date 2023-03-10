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В Карлсруэ оцепили район, где, предположительно, захватили заложников
В Карлсруэ оцепили район, где, предположительно, захватили заложников - РИА Новости, 10.03.2023
В Карлсруэ оцепили район, где, предположительно, захватили заложников
Правоохранители оцепили район вокруг аптеки, где, предположительно, были взяты заложники, сообщает полиция города Карлсруэ. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T20:48
2023-03-10T20:48
2023-03-10T20:55
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БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Правоохранители оцепили район вокруг аптеки, где, предположительно, были взяты заложники, сообщает полиция города Карлсруэ."В связи с предполагаемым захватом заложников в аптеке на улице Эттлингер в настоящее время задействованы оперативные силы", - говорится в сообщении полиции города в Twitter.Отмечается, что в связи с опасностью, исходящей для населения, район в настоящее время "широкомасштабно" оцеплен. Количество заложников и предполагаемых преступников не указывается.
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карлсруэ, в мире, twitter
Карлсруэ, В мире, Twitter
В Карлсруэ оцепили район, где, предположительно, захватили заложников
Полиция оцепила район возле аптеки в Карлсруэ, где, предположительно, захватили заложников