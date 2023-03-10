https://ria.ru/20230310/otravlenie-1857094167.html

Директор школы рассказал о состоянии отравившихся антисептиком учеников

Директор школы рассказал о состоянии отравившихся антисептиком учеников - РИА Новости, 10.03.2023

Директор школы рассказал о состоянии отравившихся антисептиком учеников

Школьники, отравившиеся антисептиком, налитым в кулер с водой, сейчас чувствуют себя удовлетворительно, сообщил РИА Новости в пятницу директор московской школы... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:44

2023-03-10T17:44

2023-03-10T17:44

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Школьники, отравившиеся антисептиком, налитым в кулер с водой, сейчас чувствуют себя удовлетворительно, сообщил РИА Новости в пятницу директор московской школы "Покровский квартал" Павел Терехов. По его словам, антисептик в кулер налили накануне вечером трое пятиклассников. На следующий день во время занятий ученики почувствовали себя нехорошо после того, как выпили воды из устройства. "Администрация школы незамедлительно вызвала скорую помощь и сообщила о случившемся родителям. Ребят отвезли в больницу для дополнительного медицинского обследования. В настоящее время школьники чувствуют себя удовлетворительно и в скором времени вернутся к занятиям", - сказал Терехов. По словам директора, администрация школы провела разъяснительную беседу со школьниками о правилах безопасности, дабы подобное не повторялось.

https://ria.ru/20230310/otravlenie-1857081190.html

https://ria.ru/20230201/povar-1848915999.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва