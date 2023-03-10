https://ria.ru/20230310/otklyuchenie-1857130192.html

В Калмыкии прокуратура начала проверку из-за аварийного отключения воды

В Калмыкии прокуратура начала проверку из-за аварийного отключения воды - РИА Новости, 10.03.2023

В Калмыкии прокуратура начала проверку из-за аварийного отключения воды

Прокуратура организовала проверку после аварийного отключения воды в селе в Калмыкии, где проживают более 4,4 тысячи человек, сообщает республиканская... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T19:38

2023-03-10T19:38

2023-03-10T19:38

происшествия

жкх

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мар - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после аварийного отключения воды в селе в Калмыкии, где проживают более 4,4 тысячи человек, сообщает республиканская прокуратура. "Прокуратурой Яшалтинского района проводится проверка по факту приостановления водоснабжения жителей в селе Яшалта", - говорится в сообщении. Ранее региональное МЧС сообщило, что в пятницу из-за аварии на насосной станции в селе Яшалта произошло отключение водоснабжения. По данным ведомства, в зону отключения попадают 2037 частных жилых дома, 15 многоквартирных домов, 11 социально значимых объектов, 3745 человек. "Так, 10 марта в связи с аварийным прорывом трассы водоснабжения и выходом из строя электрического двигателя приостановлена подача водоснабжения жителям села Яшалта... В селе проживает более 4,4 тысячи человек", - отмечается в сообщении. По предварительным данным ведомства, водоснабжение планируется восстановить к полуночи.

https://ria.ru/20230215/voda-1852244391.html

https://ria.ru/20230306/gaz-1856090414.html

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происшествия, жкх, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)