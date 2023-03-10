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Орбан предупредил мир о серьезной угрозе из-за украинского конфликта
Орбан предупредил мир о серьезной угрозе из-за украинского конфликта - РИА Новости, 10.03.2023
Орбан предупредил мир о серьезной угрозе из-за украинского конфликта
Мир стоит на пороге третьей мировой войны, цитирует издание Portfolio премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:11
2023-03-10T14:11
2023-03-10T15:55
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евросоюз
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Мир стоит на пороге третьей мировой войны, цитирует издание Portfolio премьер-министра Венгрии Виктора Орбана."Мир еще никогда не был так близок к тому, чтобы локальная война — раз уж речь идет о Луганске и Донецке — переросла в мировую. Вероятность повышается день ото дня", — заявил политик.Запад, считает премьер, мог изначально дать гарантии невступления Украины в НАТО. В этом случае конфликт остался бы локальным, как в 2008-м и 2014-м, но Брюссель превратил его в общеевропейский, подчеркнул он.При этом Орбан обратил внимание, что год назад присоединение Киева к ЕС и Североатлантическому альянсу казалось абсурдом, а сейчас велика вероятность, что часть республики может стать территорией блока по окончании конфликта.В июне прошлого года главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус стран — кандидатов на вступление. Премьер Венгрии Виктор Орбан тогда предложил наделить этим статусом не только две указанные страны, но и Грузию, Боснию и Герцеговину. Как отмечал глава МИД страны Петер Сийярто, непредоставление Тбилиси статуса кандидата в члены ЕС наряду с Киевом и Кишиневом говорит о двойных стандартах.
https://ria.ru/20230306/soglashenie-1856041162.html
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в мире, украина, венгрия, молдавия, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, нато
В мире, Украина, Венгрия, Молдавия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Орбан предупредил мир о серьезной угрозе из-за украинского конфликта
Премьер Венгрии Орбан предупредил об угрозе третьей мировой из-за конфликта на Украине