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Орбан предупредил мир о серьезной угрозе из-за украинского конфликта - РИА Новости, 10.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 10.03.2023 (обновлено: 15:55 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/orban-1857014731.html
Орбан предупредил мир о серьезной угрозе из-за украинского конфликта
Орбан предупредил мир о серьезной угрозе из-за украинского конфликта - РИА Новости, 10.03.2023
Орбан предупредил мир о серьезной угрозе из-за украинского конфликта
Мир стоит на пороге третьей мировой войны, цитирует издание Portfolio премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:11
2023-03-10T15:55
в мире
украина
венгрия
молдавия
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
нато
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Мир стоит на пороге третьей мировой войны, цитирует издание Portfolio премьер-министра Венгрии Виктора Орбана."Мир еще никогда не был так близок к тому, чтобы локальная война — раз уж речь идет о Луганске и Донецке — переросла в мировую. Вероятность повышается день ото дня", — заявил политик.Запад, считает премьер, мог изначально дать гарантии невступления Украины в НАТО. В этом случае конфликт остался бы локальным, как в 2008-м и 2014-м, но Брюссель превратил его в общеевропейский, подчеркнул он.При этом Орбан обратил внимание, что год назад присоединение Киева к ЕС и Североатлантическому альянсу казалось абсурдом, а сейчас велика вероятность, что часть республики может стать территорией блока по окончании конфликта.В июне прошлого года главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус стран — кандидатов на вступление. Премьер Венгрии Виктор Орбан тогда предложил наделить этим статусом не только две указанные страны, но и Грузию, Боснию и Герцеговину. Как отмечал глава МИД страны Петер Сийярто, непредоставление Тбилиси статуса кандидата в члены ЕС наряду с Киевом и Кишиневом говорит о двойных стандартах.
https://ria.ru/20230306/soglashenie-1856041162.html
https://ria.ru/20230310/ukraina-1856731186.html
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в мире, украина, венгрия, молдавия, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, нато
В мире, Украина, Венгрия, Молдавия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Орбан предупредил мир о серьезной угрозе из-за украинского конфликта

Премьер Венгрии Орбан предупредил об угрозе третьей мировой из-за конфликта на Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Мир стоит на пороге третьей мировой войны, цитирует издание Portfolio премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
"Мир еще никогда не был так близок к тому, чтобы локальная война — раз уж речь идет о Луганске и Донецке — переросла в мировую. Вероятность повышается день ото дня", — заявил политик.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
В Венгрии призвали заключить соглашение о прекращении огня на Украине
6 марта, 04:35
Запад, считает премьер, мог изначально дать гарантии невступления Украины в НАТО. В этом случае конфликт остался бы локальным, как в 2008-м и 2014-м, но Брюссель превратил его в общеевропейский, подчеркнул он.
При этом Орбан обратил внимание, что год назад присоединение Киева к ЕС и Североатлантическому альянсу казалось абсурдом, а сейчас велика вероятность, что часть республики может стать территорией блока по окончании конфликта.
В июне прошлого года главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус стран — кандидатов на вступление. Премьер Венгрии Виктор Орбан тогда предложил наделить этим статусом не только две указанные страны, но и Грузию, Боснию и Герцеговину. Как отмечал глава МИД страны Петер Сийярто, непредоставление Тбилиси статуса кандидата в члены ЕС наряду с Киевом и Кишиневом говорит о двойных стандартах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияМолдавияПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюзНАТО
 
 
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