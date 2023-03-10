https://ria.ru/20230310/orban-1856935479.html

В Госдуме призвали Запад прислушаться к Орбану

В Госдуме призвали Запад прислушаться к Орбану - РИА Новости, 10.03.2023

В Госдуме призвали Запад прислушаться к Орбану

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик призвал западные страны прислушаться к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который назвал естественным... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:34

2023-03-10T10:34

2023-03-10T10:34

россия

севастополь

венгрия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик призвал западные страны прислушаться к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который назвал естественным восстановление взаимоотношений с Россией. Ранее Орбан призвал обдумать будущее взаимоотношений с Россией. По его мнению, восстановление взаимоотношений между Европой и Россией после окончания конфликта на Украине "далеко от реальности", хотя и является "естественным" и "понятным" требованием. "В плеяде западных лидеров есть один здравомыслящий человек, который обладает стратегическим мышлением и думает о перспективах своей страны. Западным странам стоит прислушаться к премьер-министру Венгрии", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, как показывает история, рано или поздно любой конфликт заканчивается, и стороны снова начинают искать точки соприкосновения для выстраивания новых взаимоотношений. "Европейским странам пора прекратить находиться под тяжелой пяткой Вашингтона. Им пора понять, что мы все будем жить здесь всегда, а значит, нам придется взаимодействовать, договариваться и если мы хотим мирно сосуществовать, выполнять эти условия", - добавил Белик.

https://ria.ru/20230309/ukraina-1856845497.html

https://ria.ru/20230302/evropa-1855460960.html

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Дарья Буймова

россия, севастополь, венгрия, виктор орбан, дмитрий белик, госдума рф, в мире