https://ria.ru/20230310/orban-1856900995.html

Орбан призвал обдумать будущее отношений с Россией

Орбан призвал обдумать будущее отношений с Россией - РИА Новости, 10.03.2023

Орбан призвал обдумать будущее отношений с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал обдумать будущее взаимоотношений с Россией, об этом он заявил на экономическом форуме в Будапеште. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T04:46

2023-03-10T04:46

2023-03-10T13:52

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петер сийярто

владимир путин

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал обдумать будущее взаимоотношений с Россией, об этом он заявил на экономическом форуме в Будапеште.По мнению Орбана, восстановление взаимоотношений между Европой и Россией после окончания конфликта на Украине "далеко от реальности", хотя и является естественным и понятным требованием."Поэтому во внешней и экономической политике Венгрии необходимо много думать о том, какую систему отношений мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10-15 лет", — добавил Орбан.Как отметил венгерский лидер, по ряду причин, в основном энергетического характера, в интересах Будапешта сохранить как можно больше контактов с Москвой. Однако удастся ли это сделать, "на сегодня никто не может дать ответа", заметил Орбан.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230306/oruzhie-1856172475.html

https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856800840.html

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в мире, россия, венгрия, украина, виктор орбан, петер сийярто, владимир путин