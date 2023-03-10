https://ria.ru/20230310/operatsii-1857024062.html

Посольство России в Турции выяснит причину проблем с торговыми операциями

Посольство России в Турции выяснит причину проблем с торговыми операциями - РИА Новости, 10.03.2023

Посольство России в Турции выяснит причину проблем с торговыми операциями

Российские дипломаты в Турции выясняют причину остановки транзита некоторых товаров, направляющихся в Россию, заявило посольство в Анкаре. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:35

2023-03-10T14:35

2023-03-10T16:59

в мире

россия

турция

анкара (провинция)

мевлют чавушоглу

энтони блинкен

ибрагим калын

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АНКАРА, 10 мар — РИА Новости. Российские дипломаты в Турции выясняют причину остановки транзита некоторых товаров, направляющихся в Россию, заявило посольство в Анкаре.Речь идет о жалобах логистических компаний на блокировку в Турции транзита санкционных грузов, идущих в Россию по параллельному импорту."В настоящее время посольство и торгпредство ведут работу по выяснению обстоятельств и подоплеки обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний", — сказали в дипмиссии.Там отметили, что находятся в контакте с турецкими властями и надеются на скорое разрешение ситуации.Как заявлял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, но и не позволяет обходить их. После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Однако желаемого результата это не принесло, а российская экономика, как отмечал президент Владимир Путин, оказалась гораздо прочнее, чем рассчитывали западные страны. Ограничения против России спровоцировали рост цен, энергетический кризис, закрытие предприятий в самих США и Европе, и там уже не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230308/pozhar-1856634451.html

https://ria.ru/20230305/gaz-1855923213.html

россия

турция

анкара (провинция)

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в мире, россия, турция, анкара (провинция), мевлют чавушоглу, энтони блинкен, ибрагим калын