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Посольство России в Турции выяснит причину проблем с торговыми операциями
Посольство России в Турции выяснит причину проблем с торговыми операциями - РИА Новости, 10.03.2023
Посольство России в Турции выяснит причину проблем с торговыми операциями
Российские дипломаты в Турции выясняют причину остановки транзита некоторых товаров, направляющихся в Россию, заявило посольство в Анкаре. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:35
2023-03-10T14:35
2023-03-10T16:59
в мире
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анкара (провинция)
мевлют чавушоглу
энтони блинкен
ибрагим калын
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АНКАРА, 10 мар — РИА Новости. Российские дипломаты в Турции выясняют причину остановки транзита некоторых товаров, направляющихся в Россию, заявило посольство в Анкаре.Речь идет о жалобах логистических компаний на блокировку в Турции транзита санкционных грузов, идущих в Россию по параллельному импорту."В настоящее время посольство и торгпредство ведут работу по выяснению обстоятельств и подоплеки обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний", — сказали в дипмиссии.Там отметили, что находятся в контакте с турецкими властями и надеются на скорое разрешение ситуации.Как заявлял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, но и не позволяет обходить их. После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Однако желаемого результата это не принесло, а российская экономика, как отмечал президент Владимир Путин, оказалась гораздо прочнее, чем рассчитывали западные страны. Ограничения против России спровоцировали рост цен, энергетический кризис, закрытие предприятий в самих США и Европе, и там уже не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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в мире, россия, турция, анкара (провинция), мевлют чавушоглу, энтони блинкен, ибрагим калын
В мире, Россия, Турция, Анкара (провинция), Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, Ибрагим Калын
Посольство России в Турции выяснит причину проблем с торговыми операциями
Посольство России в Турции выясняет причины блокировки транзита санкционных грузов
АНКАРА, 10 мар — РИА Новости. Российские дипломаты в Турции выясняют причину остановки транзита некоторых товаров, направляющихся в Россию, заявило посольство в Анкаре.
Речь идет о жалобах логистических компаний на блокировку в Турции транзита санкционных грузов, идущих в Россию по параллельному импорту.
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"В настоящее время посольство и торгпредство ведут работу по выяснению обстоятельств и подоплеки обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний", — сказали в дипмиссии.
Там отметили, что находятся в контакте с турецкими властями и надеются на скорое разрешение ситуации.
Российское правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом он не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.
Как заявлял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу
, Анкара
не присоединяется к односторонним санкциям против России, но и не позволяет обходить их.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Однако желаемого результата это не принесло, а российская экономика, как отмечал президент Владимир Путин, оказалась гораздо прочнее, чем рассчитывали западные страны. Ограничения против России спровоцировали рост цен, энергетический кризис, закрытие предприятий в самих США и Европе, и там уже не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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