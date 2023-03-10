https://ria.ru/20230310/opasnost-1856892772.html

Россиян предупредили о новой опасности на дорогах

Россиян предупредили о новой опасности на дорогах - РИА Новости, 10.03.2023

Россиян предупредили о новой опасности на дорогах

Весной на российских дорогах появляется дополнительный фактор, который может провоцировать ДТП, предупредил автоэксперт Антон Трошанов. В интервью радио Sputnik РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T02:10

2023-03-10T02:10

2023-03-10T02:10

авто

весна

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Весной на российских дорогах появляется дополнительный фактор, который может провоцировать ДТП, предупредил автоэксперт Антон Трошанов. В интервью радио Sputnik он рассказал, как снизить риск аварии.Автомобилистам, привыкшим за зиму к хмурому небу, в марте следует учитывать риск ослепления весенним солнцем, считает Трошанов. Яркие лучи, бьющие в глаза через лобовое стекло, могут лишить водителя возможности контролировать ситуацию на дороге и стать причиной ДТП, отметил он.Находясь за рулем, можно избежать ослепляющего эффекта солнечных лучей, если перевести взгляд на край проезжей части, полагает он."Если вас ослепило солнце, когда вы смотрели прямо, то нужно перевести взгляд и посмотреть на край дорожного полотна через правую или левую часть лобового стекла. Тогда, скорее всего, солнце перестанет вас слепить, и вы сможете контролировать движение и постепенную остановку", – пояснил Трошанов.Замедление движения до полной остановки – это главное, что необходимо сделать ослепленному солнцем водителю, уверен автоэксперт."В случае ослепления солнцем нельзя маневрировать, потому что вы не понимаете, что происходит справа и слева. Нельзя резко тормозить, потому что в вас может врезаться машина, которая находится позади вас. Следует постепенно снизить скорость вплоть до полной остановки", – посоветовал Антон Трошанов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20230309/tuman-1856888434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, весна