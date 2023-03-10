https://ria.ru/20230310/oon-1856906320.html
Полянский: многие не захотели видеть план Зеленского в резолюции ГА ООН
Полянский: многие не захотели видеть план Зеленского в резолюции ГА ООН - РИА Новости, 10.03.2023
Полянский: многие не захотели видеть план Зеленского в резолюции ГА ООН
При подготовке принятой в феврале антироссийской резолюции ГА ООН множество стран не захотели видеть в тексте "мирный план" Владимира Зеленского – документ... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T06:53
2023-03-10T06:53
2023-03-10T06:53
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ООН, 10 мар – РИА Новости. При подготовке принятой в феврале антироссийской резолюции ГА ООН множество стран не захотели видеть в тексте "мирный план" Владимира Зеленского – документ оказался "беззубым", заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive. Генассамблея ООН в феврале приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. "За" голосовала 141 страна, семь - против, 32 воздержались. Резолюция требует от РФ немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится, как не говорится и о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. Документ не носит обязательного характера. "Текст так смягчили по сравнению с тем, чего изначально ожидали украинцы и западники. Он стал настолько "беззубым" по ряду вопросов. Но им были нужны цифры (максимальное число голосов "за" -ред.) И все-таки они получили немного меньше, чем надеялись", - сказал Полянский. По его словам, перед голосованием, "имело место колоссальное "выкручивание рук" и шантаж". "Но они получили текст, который был далек от их ожиданий. И даже Зеленский был, думаю, не в курсе содержания резолюции. Потому что он говорил накануне голосования, что Генассамблея собирается утвердить его "мирный план". Но его "мирный план" исключили из нее, потому что множество стран сказали: "нет, мы не поддержим "мирный план" Зеленского, потому что он не конструктивен – это только ультиматум", - поделился Полянский. "И этот "мирный план" убрали оттуда, чтобы получить больше голосов", - добавил он. Как заявил первый зампостпреда, западным странам все труднее и труднее продвигать антироссийскую повестку, потому что государства-члены ООН начинают задавать вопросы, "начинают видеть, кто заинтересован в мире, а кто нет".
https://ria.ru/20230226/oon-1854353851.html
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россия, украина, киев, владимир зеленский, дмитрий полянский, оон, генеральная ассамблея оон, в мире
Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Полянский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
Полянский: многие не захотели видеть план Зеленского в резолюции ГА ООН
Полянский: множество стран не захотели видеть "мирный план" Зеленского в резолюции ГА ООН
ООН, 10 мар – РИА Новости. При подготовке принятой в феврале антироссийской резолюции ГА ООН множество стран не захотели видеть в тексте "мирный план" Владимира Зеленского – документ оказался "беззубым", заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive.
Генассамблея
ООН в феврале приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. "За" голосовала 141 страна, семь - против, 32 воздержались. Резолюция требует от РФ немедленно вывести войска с территории Украины
"в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом аналогичных призывов к Киеву
в тексте не содержится, как не говорится и о необходимости прекратить обстрелы Донбасса
со стороны украинских войск. Документ не носит обязательного характера.
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"Текст так смягчили по сравнению с тем, чего изначально ожидали украинцы и западники. Он стал настолько "беззубым" по ряду вопросов. Но им были нужны цифры (максимальное число голосов "за" -ред.) И все-таки они получили немного меньше, чем надеялись", - сказал Полянский.
По его словам, перед голосованием, "имело место колоссальное "выкручивание рук" и шантаж".
"Но они получили текст, который был далек от их ожиданий. И даже Зеленский был, думаю, не в курсе содержания резолюции. Потому что он говорил накануне голосования, что Генассамблея собирается утвердить его "мирный план". Но его "мирный план" исключили из нее, потому что множество стран сказали: "нет, мы не поддержим "мирный план" Зеленского, потому что он не конструктивен – это только ультиматум", - поделился Полянский.
"И этот "мирный план" убрали оттуда, чтобы получить больше голосов", - добавил он.
Как заявил первый зампостпреда, западным странам все труднее и труднее продвигать антироссийскую повестку, потому что государства-члены ООН начинают задавать вопросы, "начинают видеть, кто заинтересован в мире, а кто нет".
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