https://ria.ru/20230310/oon-1856897043.html

Российский дипломат выступила за расширение числа кураторов досье в СБ ООН

Российский дипломат выступила за расширение числа кураторов досье в СБ ООН - РИА Новости, 10.03.2023

Российский дипломат выступила за расширение числа кураторов досье в СБ ООН

Россия выступает за расширение числа неформальных кураторов тех или иных досье, рассматриваемых Советом безопасности ООН, заявила на заседании Генассамблеи... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T01:57

2023-03-10T01:57

2023-03-10T01:57

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ООН, 10 мар – РИА Новости. Россия выступает за расширение числа неформальных кураторов тех или иных досье, рассматриваемых Советом безопасности ООН, заявила на заседании Генассамблеи советник постпредства РФ при ООН Дина Гильмутдинова. Заседание ГА ООН посвящено теме реформы Совета безопасности. По словам Гильмутдиновой, назрела необходимость пересмотра вопроса о неформальном кураторстве, а также о его реструктуризации. "Сейчас "пенхолдерами" (неформальными кураторами в СБ ООН – ред.) по большинству вопросов выступают лишь три делегации (США, Великобритания и Франция – ред.). Несмотря на давным-давно утерянный статус метрополий, они считают себя региональными экспертами и выступают с менторских позиций в отношении других государств или даже регионов", - сказала советник. Она подчеркнула, что Россия выступает "за расширение круга неформальных кураторов и со-кураторов, в первую очередь за счет непостоянных членов" СБ ООН. "Особое внимание следует также уделить мнению африканской тройки (африканские страны в составе Совбеза – ред.), обладающей необходимым опытом и потенциалом. Руководствуемся при этом закрепленным в записке председателя 507 тезисом, что любой член Совета безопасности может быть "пенхолдером", более, чем один член может быть "со-пенхолдером", - указала Гильмутдинова. По ее словам, пересмотр вопроса неформального кураторства будет способствовать повышению эффективности работы Совета безопасности. "Продолжим ставить вопрос об этом в неформальной группе по документации и другим процедурным вопросам", - добавила она. Ранее в марте Мали направила письмо действующему председателю СБ ООН, постпреду Мозамбика при организации Педро Комисарио Афонсо, в котором официально отказалась от статуса Франции в качестве неформального куратора в Совбезе ООН по страновому досье. Франция несколько лет носила этот статус по всем вопросам в отношении Мали в рамках СБ ООН, в том числе в вопросах, связанных с миссией организации в стране (МИНУСМА), и в вопросах санкций, говорилось в письме. В письме министр иностранных дел Мали заявлял, что страна неоднократно сообщала международной общественности о нарушении французскими силами ее воздушного пространства. Кроме того, 15 августа Мали обратилась в Совбез ООН по поводу "актов агрессии, нарушения воздушного пространства, подрывной деятельности и дестабилизации" со стороны французских сил. В прошлом году Мали покинули французские военные, которые присутствовали в регионе с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан". Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры. В июле прошлого года Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали.

https://ria.ru/20230309/diplomatiya-1856872786.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230309/oon-1856879491.html

https://ria.ru/20230309/lavrov-1856746746.html

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мали, в мире, франция, россия, эммануэль макрон, оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон