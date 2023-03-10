https://ria.ru/20230310/omsk-1856936906.html

Омский губернатор оценил работу Центра амбулаторной онкологической помощи

Омский губернатор оценил работу Центра амбулаторной онкологической помощи - РИА Новости, 10.03.2023

Омский губернатор оценил работу Центра амбулаторной онкологической помощи

Губернатор Омской области Александр Бурков проинспектировал работу Центра амбулаторной онкологической помощи населению, рассказали в пресс-службе регионального... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T10:37

2023-03-10T10:37

2023-03-10T10:37

омская область

омская область

тара

омск

александр бурков

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ОМСК, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков проинспектировал работу Центра амбулаторной онкологической помощи населению, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Новый центр первичной онкопомощи должен повысить доступность диагностики и сократить время до начала лечения. Он был создан на базе клиники МСЧ №7 в конце 2022 года. Центр выполняет функции комплексной диагностики и максимально приближен к месту жительства. Там проводится полный спектр обследования. В случае выявления заболевания, пациента направляют с результатами исследований в онкодиспансер для проведения консилиума и решения вопроса о дальнейшей тактике лечения. "Онкозаболевания — настоящий бич нашего столетия, их распространённость растёт во всём мире. В одну из моих ещё первых поездок в районы Омской области люди жаловались мне, что при выявленной у них онкологии в областной онкодиспансер они попадали только через несколько месяцев с уже развившимся заболеванием, потому что так была выстроена маршрутизация, а получение всех справок и обследований занимало массу времени. По федеральной программе мы сегодня создали Центры амбулаторной онкологической помощи. У нас один такой центр в Таре и четыре в Омске. Это для того, чтобы охватить как можно больше пациентов, и они не стояли в очереди в онкодиспансер", - отметил Александр Бурков. В сети таких центров онкологической помощи есть всё оборудование, включая компьютерные томографы, позволяющее больному полностью пройти обследование, а в дальнейшем и лечение. Этот центр в городке Нефтяников предназначен для обслуживания населения Советского округа и части поликлиник Центрального округа. В перспективе такие центры появятся в каждом из пяти округов. Всем необходимым оборудованы пять врачебных кабинетов, кабинеты ЭКГ, эндоскопии и УЗИ-исследований. Стоимость центра составила более 100 миллионов рублей. Их в регионе уже четыре. Аналогичный действует в городе Тара и обслуживает население близлежащих муниципальных районов. Сеть таких центров на территории Омской области будет расширяться, подчеркнул Александр Бурков.

https://ria.ru/20230309/shkola-1856684771.html

https://ria.ru/20230228/tsentr-1854820559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

омская область, тара, омск, александр бурков