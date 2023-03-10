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СК проверит школу в Нижнем Тагиле, где преподаватель ОБЖ бил учеников - РИА Новости, 10.03.2023
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11:18 10.03.2023 (обновлено: 11:28 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/obzh-1856947777.html
СК проверит школу в Нижнем Тагиле, где преподаватель ОБЖ бил учеников
СК проверит школу в Нижнем Тагиле, где преподаватель ОБЖ бил учеников - РИА Новости, 10.03.2023
СК проверит школу в Нижнем Тагиле, где преподаватель ОБЖ бил учеников
Свердловские следователи организовали проверку данных о том, что преподаватель ОБЖ одной из школ Нижнего Тагила ударил ученика палкой, а еще одному дал... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:18
2023-03-10T11:28
происшествия
нижний тагил
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Свердловские следователи организовали проверку данных о том, что преподаватель ОБЖ одной из школ Нижнего Тагила ударил ученика палкой, а еще одному дал пощечину, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как во время урока преподаватель ударяет палкой по ноге мальчика, стоящего около доски, после чего подходит к другому ученику за партой и бьет его рукой по лицу. "Организована процессуальная проверка сообщения средств массовой информации о применении учителем физической силы к нескольким ученикам в одной из местных школ. В ходе проверки принимаются меры к опросу пострадавших детей, возможных очевидцев и представителей школы, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью школьников", - говорится в сообщении.
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происшествия, нижний тагил, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит школу в Нижнем Тагиле, где преподаватель ОБЖ бил учеников

СК проверит школу в Нижнем Тагиле, где учитель ОБЖ ударил ученика палкой и дал пощечину

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Свердловские следователи организовали проверку данных о том, что преподаватель ОБЖ одной из школ Нижнего Тагила ударил ученика палкой, а еще одному дал пощечину, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как во время урока преподаватель ударяет палкой по ноге мальчика, стоящего около доски, после чего подходит к другому ученику за партой и бьет его рукой по лицу.
"Организована процессуальная проверка сообщения средств массовой информации о применении учителем физической силы к нескольким ученикам в одной из местных школ. В ходе проверки принимаются меры к опросу пострадавших детей, возможных очевидцев и представителей школы, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью школьников", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНижний ТагилРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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