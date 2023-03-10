https://ria.ru/20230310/obzh-1856947777.html

СК проверит школу в Нижнем Тагиле, где преподаватель ОБЖ бил учеников

СК проверит школу в Нижнем Тагиле, где преподаватель ОБЖ бил учеников - РИА Новости, 10.03.2023

СК проверит школу в Нижнем Тагиле, где преподаватель ОБЖ бил учеников

Свердловские следователи организовали проверку данных о том, что преподаватель ОБЖ одной из школ Нижнего Тагила ударил ученика палкой, а еще одному дал... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:18

2023-03-10T11:18

2023-03-10T11:28

происшествия

нижний тагил

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Свердловские следователи организовали проверку данных о том, что преподаватель ОБЖ одной из школ Нижнего Тагила ударил ученика палкой, а еще одному дал пощечину, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как во время урока преподаватель ударяет палкой по ноге мальчика, стоящего около доски, после чего подходит к другому ученику за партой и бьет его рукой по лицу. "Организована процессуальная проверка сообщения средств массовой информации о применении учителем физической силы к нескольким ученикам в одной из местных школ. В ходе проверки принимаются меры к опросу пострадавших детей, возможных очевидцев и представителей школы, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью школьников", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230306/ukraina-1856093629.html

нижний тагил

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происшествия, нижний тагил, россия, следственный комитет россии (ск рф)