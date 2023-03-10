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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 10.03.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска за 10 минут выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:41
2023-03-10T16:41
2023-03-10T16:43
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
украина
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Очеретино – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Кроме того, в 16.25 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1857021071.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Украина
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов