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При обстреле села в Белгородском районе со стороны ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 10.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:08 10.03.2023 (обновлено: 18:04 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/obstrel-1857050901.html
При обстреле села в Белгородском районе со стороны ВСУ пострадал человек
При обстреле села в Белгородском районе со стороны ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 10.03.2023
При обстреле села в Белгородском районе со стороны ВСУ пострадал человек
Один человек получил ранение в результате обстрела со стороны Украины села Ясные Зори, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:08
2023-03-10T18:04
специальная военная операция на украине
белгородский район
украина
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Один человек получил ранение в результате обстрела со стороны Украины села Ясные Зори, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрелом ВСУ находится село Ясные Зори Белгородского района. По предварительным данным, есть один пострадавший - мужчина с ранением руки. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Глава области уточнил, что все аварийные и оперативные службы работают на месте. Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокой уровень террористической опасности. Из-за частых обстрелов в 15 населенных пунктах области был введен режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
белгородский район
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белгородский район, украина, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Украина, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
При обстреле села в Белгородском районе со стороны ВСУ пострадал человек

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Ясные Зори, один пострадал

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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БЕЛГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Один человек получил ранение в результате обстрела со стороны Украины села Ясные Зори, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под обстрелом ВСУ находится село Ясные Зори Белгородского района. По предварительным данным, есть один пострадавший - мужчина с ранением руки. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Глава области уточнил, что все аварийные и оперативные службы работают на месте.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокой уровень террористической опасности. Из-за частых обстрелов в 15 населенных пунктах области был введен режим чрезвычайной ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районУкраинаБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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