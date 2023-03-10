https://ria.ru/20230310/obstrel-1857050901.html

При обстреле села в Белгородском районе со стороны ВСУ пострадал человек

При обстреле села в Белгородском районе со стороны ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 10.03.2023

При обстреле села в Белгородском районе со стороны ВСУ пострадал человек

Один человек получил ранение в результате обстрела со стороны Украины села Ясные Зори, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:08

2023-03-10T16:08

2023-03-10T18:04

специальная военная операция на украине

белгородский район

украина

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 10 мар — РИА Новости. Один человек получил ранение в результате обстрела со стороны Украины села Ясные Зори, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрелом ВСУ находится село Ясные Зори Белгородского района. По предварительным данным, есть один пострадавший - мужчина с ранением руки. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Глава области уточнил, что все аварийные и оперативные службы работают на месте. Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокой уровень террористической опасности. Из-за частых обстрелов в 15 населенных пунктах области был введен режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

белгородский район

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белгородская область

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белгородский район, украина, белгородская область, вооруженные силы украины