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ВСУ обстреляли брянский поселок Белевица - РИА Новости, 10.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:45 10.03.2023 (обновлено: 15:47 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/obstrel-1857043248.html
ВСУ обстреляли брянский поселок Белевица
ВСУ обстреляли брянский поселок Белевица - РИА Новости, 10.03.2023
ВСУ обстреляли брянский поселок Белевица
Украинские войска обстреляли поселок Белевица, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:45
2023-03-10T15:47
специальная военная операция на украине
происшествия
погарский район
брянская область
черниговская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
россия
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БРЯНСК, 10 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Белевица, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.Оперативные службы работают на месте, добавил он. Погарский район граничит на юге с Черниговской областью Украины.
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погарский район
брянская область
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происшествия, погарский район, брянская область, черниговская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Погарский район, Брянская область, Черниговская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли брянский поселок Белевица

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об артобстреле ВСУ поселка Белевица

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 10 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Белевица, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
«

"Сегодня ВСУ произвели артиллерийский обстрел поселка Белевица Погарского района. Пострадавших и разрушений объектов гражданской инфраструктуры нет", - написал он.

Оперативные службы работают на месте, добавил он.
Погарский район граничит на юге с Черниговской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПогарский районБрянская областьЧерниговская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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