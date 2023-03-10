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ВСУ обстреляли брянский поселок Белевица
ВСУ обстреляли брянский поселок Белевица - РИА Новости, 10.03.2023
ВСУ обстреляли брянский поселок Белевица
Украинские войска обстреляли поселок Белевица, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:45
2023-03-10T15:45
2023-03-10T15:47
специальная военная операция на украине
происшествия
погарский район
брянская область
черниговская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
россия
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БРЯНСК, 10 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Белевица, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.Оперативные службы работают на месте, добавил он. Погарский район граничит на юге с Черниговской областью Украины.
https://ria.ru/20230310/vozvraschenie-1857029575.html
погарский район
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Погарский район, Брянская область, Черниговская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли брянский поселок Белевица
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об артобстреле ВСУ поселка Белевица