https://ria.ru/20230310/obstrel-1857043248.html

ВСУ обстреляли брянский поселок Белевица

ВСУ обстреляли брянский поселок Белевица - РИА Новости, 10.03.2023

ВСУ обстреляли брянский поселок Белевица

Украинские войска обстреляли поселок Белевица, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:45

2023-03-10T15:45

2023-03-10T15:47

специальная военная операция на украине

происшествия

погарский район

брянская область

черниговская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

россия

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БРЯНСК, 10 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Белевица, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.Оперативные службы работают на месте, добавил он. Погарский район граничит на юге с Черниговской областью Украины.

https://ria.ru/20230310/vozvraschenie-1857029575.html

погарский район

брянская область

черниговская область

россия

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2023

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происшествия, погарский район, брянская область, черниговская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, россия