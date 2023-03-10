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Украинские войска обстреляли Широкую Балку
Украинские войска обстреляли Широкую Балку - РИА Новости, 10.03.2023
Украинские войска обстреляли Широкую Балку
Украинские войска обстреляли поселок Широкая Балка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:25
2023-03-10T13:25
2023-03-10T13:34
специальная военная операция на украине
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сцкк
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ДОНЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Широкая Балка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Широкую Балку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили пять снарядов по Широкой Балке