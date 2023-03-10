Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
ВСУ выпустили по Гольмовскому в ДНР восемь "натовских" снарядов
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия на месте обстрела ВСУ
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия на месте обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска в 1.00 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Гольмовскому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 1.00 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.