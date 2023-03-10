https://ria.ru/20230310/obstrel-1856905914.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 10.03.2023

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР

Украинские войска в 1.00 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Гольмовскому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T06:41

2023-03-10T06:41

2023-03-10T06:41

специальная военная операция на украине

гольмовский

украина

сцкк

нато

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска в 1.00 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Гольмовскому, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230309/obstrel-1856851022.html

гольмовский

украина

донецкая народная республика

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гольмовский, украина, сцкк, нато, донецкая народная республика