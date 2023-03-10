В Молдавии оппозиция заявила о недоверии руководству страны
В Молдавии оппозиционная Партия социалистов заявила о полном недоверии руководству страны
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 мар – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) заявила о полном недоверии центральным властям страны и выступила за роспуск парламента, сообщили РИА Новости в пресс-службе политфоримрования.
"На заседании Республиканского Совета ПСРМ, прошедшего с участием руководства партии, депутатов парламента, представителей местных властей, было принято решение о выражении полного недоверия руководству страны, правящему большинству. Социалисты выступают за проведение досрочных выборов, роспуск парламента", - сказала корреспонденту РИА Новости глава пресс-службы политсилы Кармена Лупей.
По ее словам, партия провела широкие консультации с гражданами республики в регионах и получила аналогичную реакцию.
"Люди на местах выступают за досрочные парламентские выборы, обанкротившаяся власть должна уйти. Это демонстрируют все социологические опросы, даже проводимые прозападными фондами. В этом мы убеждаемся ежедневно в ходе встреч с нашими гражданами в каждом районе Молдавии", - сообщила Лупей.
Весной 2022 года в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.