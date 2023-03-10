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В России разработали технику для беспилотной добычи калийных руд - РИА Новости, 10.03.2023
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Наука
 
09:27 10.03.2023 (обновлено: 09:31 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/nauka-1856919739.html
В России разработали технику для беспилотной добычи калийных руд
В России разработали технику для беспилотной добычи калийных руд - РИА Новости, 10.03.2023
В России разработали технику для беспилотной добычи калийных руд
Пермские ученые предложили метод добычи калийных руд с помощью беспилотных комбайнов, оборудованных так называемой инерциальной навигационной системой, сообщили РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:27
2023-03-10T09:31
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
уралкалий
российская академия наук
россия
технологии
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Пермские ученые предложили метод добычи калийных руд с помощью беспилотных комбайнов, оборудованных так называемой инерциальной навигационной системой, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ. "Разработка позволяет технике проходить горные выработки без дополнительного контроля направления движения со стороны горных инженеров", — отметили в ведомстве. Над системой работали специалисты подведомственного Минобрнауки России Горного института Уральского отделения РАН — филиала Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН. Беспилотные технологии позволяют вывести работников из опасных участков работ, решить проблему дефицита квалифицированных рабочих кадров, снизить вероятность профессиональных заболеваний и получить экономическую выгоду для добывающей компании, пояснили в Минобрнауки. Разработанная пермскими учеными инерциальная навигационная система не требует наличия внешних ориентиров или поступающих извне сигналов. Связь с диспетчером на руднике осуществляется по радиоканалу. Первые испытания на калийном руднике показали, что комбайн благодаря новой системе навигации может преодолеть прямолинейный участок горной выработки длиной до 300 метров без дополнительного контроля со стороны горного инженера. При этом отклонение от проектной оси выработки не превысило 20 сантиметров. "В декабре 2023 года мы планируем закончить опытно-промышленные испытания. В течение 2024 года готовы произвести еще 5 образцов системы навигации и отладить серийное производство. Разработкой подобных систем рудничной техники сегодня занимаются специалисты Канады, Швеции и Австралии, но наша навигация, не уступая аналогам по точности, использует меньшее количество вспомогательных систем, проще в обслуживании и дешевле при внедрении", — добавил Кормщиков. Проект реализуется в сотрудничестве с промышленным партнером ПАО "Уралкалий".
https://ria.ru/20221215/tusur-1838533145.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), уралкалий, российская академия наук, россия, технологии, пермь
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Уралкалий, Российская академия наук, Россия, Технологии, Пермь

В России разработали технику для беспилотной добычи калийных руд

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкШахтер во время работы на комбайне по добыче руды
Шахтер во время работы на комбайне по добыче руды - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Пермские ученые предложили метод добычи калийных руд с помощью беспилотных комбайнов, оборудованных так называемой инерциальной навигационной системой, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.
"Разработка позволяет технике проходить горные выработки без дополнительного контроля направления движения со стороны горных инженеров", — отметили в ведомстве. Над системой работали специалисты подведомственного Минобрнауки России Горного института Уральского отделения РАН — филиала Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН.
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Беспилотные технологии позволяют вывести работников из опасных участков работ, решить проблему дефицита квалифицированных рабочих кадров, снизить вероятность профессиональных заболеваний и получить экономическую выгоду для добывающей компании, пояснили в Минобрнауки.
Разработанная пермскими учеными инерциальная навигационная система не требует наличия внешних ориентиров или поступающих извне сигналов. Связь с диспетчером на руднике осуществляется по радиоканалу.
«

"Наша система представляет собой набор датчиков. Акселерометры и гироскопы в ней расположены перпендикулярно в трех плоскостях. Акселерометры измеряют ускорение, а гироскопы — положение в пространстве, то есть идет измерение всех углов по всем плоскостям. При помощи ускорения можно вычислить пройденный путь. Таким образом, осуществляем навигацию от первой заданной точки и определяем координаты в следующей. Подобные системы работают как дополнительная навигация в местах, где недостаточно GPS", — пояснил кандидат технических наук, старший научный сотрудник Горного института Денис Кормщиков.

Первые испытания на калийном руднике показали, что комбайн благодаря новой системе навигации может преодолеть прямолинейный участок горной выработки длиной до 300 метров без дополнительного контроля со стороны горного инженера. При этом отклонение от проектной оси выработки не превысило 20 сантиметров.
"В декабре 2023 года мы планируем закончить опытно-промышленные испытания. В течение 2024 года готовы произвести еще 5 образцов системы навигации и отладить серийное производство. Разработкой подобных систем рудничной техники сегодня занимаются специалисты Канады, Швеции и Австралии, но наша навигация, не уступая аналогам по точности, использует меньшее количество вспомогательных систем, проще в обслуживании и дешевле при внедрении", — добавил Кормщиков.
Проект реализуется в сотрудничестве с промышленным партнером ПАО "Уралкалий".
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НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)УралкалийРоссийская академия наукРоссияТехнологииПермь
 
 
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