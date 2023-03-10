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Европе опять понадобился нацизм для сдерживания России, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2023
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15:02 10.03.2023 (обновлено: 15:14 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/natsizm-1857030741.html
Европе опять понадобился нацизм для сдерживания России, заявил Лавров
Европе опять понадобился нацизм для сдерживания России, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2023
Европе опять понадобился нацизм для сдерживания России, заявил Лавров
Европе опять понадобился нацизм, чтобы использовать его как средство сдерживания России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:02
2023-03-10T15:14
в мире
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Европе опять понадобился нацизм, чтобы использовать его как средство сдерживания России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все, о чем я сейчас говорю, - это... как и снос памятников, как и демонстрации в честь ветеранов "Ваффен-СС" в Прибалтике, и на Украине откровенно неонацистские и нацистские подразделения с нацистскими шевронами, и все наши призывы посмотреть на это, осудить это, не допустить возрождения фашизма, полностью игнорировались. Выводы, которые мы сейчас делаем, неизбежно должны рассматривать и версию, которая заключается в том, что Европе нацизм опять понадобился. Опять понадобился для того, чтобы направить его против нас. Либо как средство сдерживания России, недопущения превращения ее в самостоятельную силу", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
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в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз
В мире, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евросоюз
Европе опять понадобился нацизм для сдерживания России, заявил Лавров

Лавров заявил, что Европа вновь использует нацизм как средство сдерживания России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Европе опять понадобился нацизм, чтобы использовать его как средство сдерживания России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все, о чем я сейчас говорю, - это... как и снос памятников, как и демонстрации в честь ветеранов "Ваффен-СС" в Прибалтике, и на Украине откровенно неонацистские и нацистские подразделения с нацистскими шевронами, и все наши призывы посмотреть на это, осудить это, не допустить возрождения фашизма, полностью игнорировались. Выводы, которые мы сейчас делаем, неизбежно должны рассматривать и версию, которая заключается в том, что Европе нацизм опять понадобился. Опять понадобился для того, чтобы направить его против нас. Либо как средство сдерживания России, недопущения превращения ее в самостоятельную силу", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
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