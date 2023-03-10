https://ria.ru/20230310/natsizm-1857030741.html

Европе опять понадобился нацизм для сдерживания России, заявил Лавров

Европе опять понадобился нацизм для сдерживания России, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2023

Европе опять понадобился нацизм для сдерживания России, заявил Лавров

Европе опять понадобился нацизм, чтобы использовать его как средство сдерживания России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:02

2023-03-10T15:02

2023-03-10T15:14

в мире

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Европе опять понадобился нацизм, чтобы использовать его как средство сдерживания России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все, о чем я сейчас говорю, - это... как и снос памятников, как и демонстрации в честь ветеранов "Ваффен-СС" в Прибалтике, и на Украине откровенно неонацистские и нацистские подразделения с нацистскими шевронами, и все наши призывы посмотреть на это, осудить это, не допустить возрождения фашизма, полностью игнорировались. Выводы, которые мы сейчас делаем, неизбежно должны рассматривать и версию, которая заключается в том, что Европе нацизм опять понадобился. Опять понадобился для того, чтобы направить его против нас. Либо как средство сдерживания России, недопущения превращения ее в самостоятельную силу", - сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз