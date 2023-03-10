https://ria.ru/20230310/narkotiki-1856944711.html
В Дагестане задержали пассажира автобуса с грузом гашиша
В Дагестане задержали пассажира автобуса с грузом гашиша - РИА Новости, 10.03.2023
В Дагестане задержали пассажира автобуса с грузом гашиша
Пассажир, перевозивший более 6,5 килограмма гашиша, был задержан сотрудниками полиции во время проверки автобуса на федеральном контрольно-пропускном пункте в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:04
2023-03-10T11:04
2023-03-10T11:04
происшествия
россия
скфо
махачкала
наркотики
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757715964_0:0:3474:1955_1920x0_80_0_0_81a274c1142a2e1fb4276ce03c1b4b6a.jpg
МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Пассажир, перевозивший более 6,5 килограмма гашиша, был задержан сотрудниками полиции во время проверки автобуса на федеральном контрольно-пропускном пункте в Дагестане, сообщили в пятницу в пресс-службе главного управления МВД России по СКФО. Уточняется, что на КПП "Артезианский" полицейские остановили рейсовый автобус, следовавший в сторону Махачкалы. В ходе проверки служебная собака сигнальной позой указала на возможное наличие в салоне автобуса запрещенных веществ. Задержанный - гражданин соседнего государства. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Фигурант заключен под стражу.
https://ria.ru/20230306/zaderzhanie-1856244512.html
россия
скфо
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757715964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fa62dd989456b79eab71fa597966978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, скфо, махачкала, наркотики, республика дагестан
Происшествия, Россия, СКФО, Махачкала, Наркотики, Республика Дагестан
В Дагестане задержали пассажира автобуса с грузом гашиша
В Дагестане у пассажира автобуса обнаружили и изъяли более 6,5 килограмма гашиша