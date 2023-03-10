Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане задержали пассажира автобуса с грузом гашиша - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/narkotiki-1856944711.html
В Дагестане задержали пассажира автобуса с грузом гашиша
В Дагестане задержали пассажира автобуса с грузом гашиша - РИА Новости, 10.03.2023
В Дагестане задержали пассажира автобуса с грузом гашиша
Пассажир, перевозивший более 6,5 килограмма гашиша, был задержан сотрудниками полиции во время проверки автобуса на федеральном контрольно-пропускном пункте в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:04
2023-03-10T11:04
происшествия
россия
скфо
махачкала
наркотики
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757715964_0:0:3474:1955_1920x0_80_0_0_81a274c1142a2e1fb4276ce03c1b4b6a.jpg
МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Пассажир, перевозивший более 6,5 килограмма гашиша, был задержан сотрудниками полиции во время проверки автобуса на федеральном контрольно-пропускном пункте в Дагестане, сообщили в пятницу в пресс-службе главного управления МВД России по СКФО. Уточняется, что на КПП "Артезианский" полицейские остановили рейсовый автобус, следовавший в сторону Махачкалы. В ходе проверки служебная собака сигнальной позой указала на возможное наличие в салоне автобуса запрещенных веществ. Задержанный - гражданин соседнего государства. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Фигурант заключен под стражу.
https://ria.ru/20230306/zaderzhanie-1856244512.html
россия
скфо
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757715964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fa62dd989456b79eab71fa597966978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, скфо, махачкала, наркотики, республика дагестан
Происшествия, Россия, СКФО, Махачкала, Наркотики, Республика Дагестан
В Дагестане задержали пассажира автобуса с грузом гашиша

В Дагестане у пассажира автобуса обнаружили и изъяли более 6,5 килограмма гашиша

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник полиции со служебной собакой
Сотрудник полиции со служебной собакой - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции со служебной собакой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Пассажир, перевозивший более 6,5 килограмма гашиша, был задержан сотрудниками полиции во время проверки автобуса на федеральном контрольно-пропускном пункте в Дагестане, сообщили в пятницу в пресс-службе главного управления МВД России по СКФО.
Уточняется, что на КПП "Артезианский" полицейские остановили рейсовый автобус, следовавший в сторону Махачкалы. В ходе проверки служебная собака сигнальной позой указала на возможное наличие в салоне автобуса запрещенных веществ.
«
"При проведении досмотра в ручной клади одного из пассажиров полицейские обнаружили 67 брикетов с подозрительным содержимым. Проведенное исследование установило, что изъятое является наркотическим средством "гашиш" общей массой более 6,5 килограмма", - говорится в сообщении.
Задержанный - гражданин соседнего государства. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Фигурант заключен под стражу.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Замначальника Воронежской таможни задержали с наркотиками
6 марта, 21:31
 
ПроисшествияРоссияСКФОМахачкалаНаркотикиРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала