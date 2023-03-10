https://ria.ru/20230310/narkotiki-1856944711.html

В Дагестане задержали пассажира автобуса с грузом гашиша

В Дагестане задержали пассажира автобуса с грузом гашиша - РИА Новости, 10.03.2023

В Дагестане задержали пассажира автобуса с грузом гашиша

Пассажир, перевозивший более 6,5 килограмма гашиша, был задержан сотрудниками полиции во время проверки автобуса на федеральном контрольно-пропускном пункте в... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:04

2023-03-10T11:04

2023-03-10T11:04

происшествия

россия

скфо

махачкала

наркотики

республика дагестан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757715964_0:0:3474:1955_1920x0_80_0_0_81a274c1142a2e1fb4276ce03c1b4b6a.jpg

МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Пассажир, перевозивший более 6,5 килограмма гашиша, был задержан сотрудниками полиции во время проверки автобуса на федеральном контрольно-пропускном пункте в Дагестане, сообщили в пятницу в пресс-службе главного управления МВД России по СКФО. Уточняется, что на КПП "Артезианский" полицейские остановили рейсовый автобус, следовавший в сторону Махачкалы. В ходе проверки служебная собака сигнальной позой указала на возможное наличие в салоне автобуса запрещенных веществ. Задержанный - гражданин соседнего государства. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Фигурант заключен под стражу.

https://ria.ru/20230306/zaderzhanie-1856244512.html

россия

скфо

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, скфо, махачкала, наркотики, республика дагестан