https://ria.ru/20230310/nagrada-1857026269.html

Бывшего заложника школы Беслана наградили медалью за отвагу во время СВО

Бывшего заложника школы Беслана наградили медалью за отвагу во время СВО - РИА Новости, 10.03.2023

Бывшего заложника школы Беслана наградили медалью за отвагу во время СВО

Бывший заложник бесланской школы Илья Кокаев награжден медалью Суворова за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, сообщил глава... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:44

2023-03-10T14:44

2023-03-10T14:45

общество

беслан

россия

сергей меняйло

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ПЯТИГОРСК, 10 мар - РИА Новости. Бывший заложник бесланской школы Илья Кокаев награжден медалью Суворова за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "Рад был познакомиться с нашим отважным молодым земляком Ильей Кокаевым. Он – участник СВО с первых дней, бывший заложник школы №1 города Беслана, скромный и сильный парень! За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, наш боец указом президента РФ награжден медалью Суворова", - написал Меняйло в своем Telegram-канале. Он отметил, что вручил ему именные часы главы Северной Осетии-Алании. "На таких ребят, как Илья, должна равняться наша молодёжь! Успехов ему", - подчеркнул Меняйло. Вместо первого звонка во дворе школы №1 города Беслан Северной Осетии 1 сентября 2004 года раздалась автоматная очередь. Вооруженные боевики загнали в здание школы более тысячи человек, которые три дня ждали спасения без воды и еды. Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.

https://ria.ru/20230211/rybakov-1851406055.html

https://ria.ru/20230304/nagrady-1855800023.html

беслан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, беслан, россия, сергей меняйло, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)