Бывшего заложника школы Беслана наградили медалью за отвагу во время СВО
Бывшего заложника школы Беслана наградили медалью Суворова за отвагу во время спецоперации
© Фото : пресс-служба Главы и Правительства РСО-АланияГлава Северной Осетии Сергей Меняйло и участник СВО, бывший заложник захваченной террористами школы в Беслане Илья Кокаев
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло и участник СВО, бывший заложник захваченной террористами школы в Беслане Илья Кокаев
ПЯТИГОРСК, 10 мар - РИА Новости. Бывший заложник бесланской школы Илья Кокаев награжден медалью Суворова за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Рад был познакомиться с нашим отважным молодым земляком Ильей Кокаевым. Он – участник СВО с первых дней, бывший заложник школы №1 города Беслана, скромный и сильный парень! За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, наш боец указом президента РФ награжден медалью Суворова", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Он отметил, что вручил ему именные часы главы Северной Осетии-Алании. "На таких ребят, как Илья, должна равняться наша молодёжь! Успехов ему", - подчеркнул Меняйло.
Вместо первого звонка во дворе школы №1 города Беслан Северной Осетии 1 сентября 2004 года раздалась автоматная очередь. Вооруженные боевики загнали в здание школы более тысячи человек, которые три дня ждали спасения без воды и еды. Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.