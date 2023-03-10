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Бывшего заложника школы Беслана наградили медалью за отвагу во время СВО - РИА Новости, 10.03.2023
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14:44 10.03.2023 (обновлено: 14:45 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/nagrada-1857026269.html
Бывшего заложника школы Беслана наградили медалью за отвагу во время СВО
Бывшего заложника школы Беслана наградили медалью за отвагу во время СВО - РИА Новости, 10.03.2023
Бывшего заложника школы Беслана наградили медалью за отвагу во время СВО
Бывший заложник бесланской школы Илья Кокаев награжден медалью Суворова за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, сообщил глава... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:44
2023-03-10T14:45
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россия
сергей меняйло
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ПЯТИГОРСК, 10 мар - РИА Новости. Бывший заложник бесланской школы Илья Кокаев награжден медалью Суворова за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "Рад был познакомиться с нашим отважным молодым земляком Ильей Кокаевым. Он – участник СВО с первых дней, бывший заложник школы №1 города Беслана, скромный и сильный парень! За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, наш боец указом президента РФ награжден медалью Суворова", - написал Меняйло в своем Telegram-канале. Он отметил, что вручил ему именные часы главы Северной Осетии-Алании. "На таких ребят, как Илья, должна равняться наша молодёжь! Успехов ему", - подчеркнул Меняйло. Вместо первого звонка во дворе школы №1 города Беслан Северной Осетии 1 сентября 2004 года раздалась автоматная очередь. Вооруженные боевики загнали в здание школы более тысячи человек, которые три дня ждали спасения без воды и еды. Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
https://ria.ru/20230211/rybakov-1851406055.html
https://ria.ru/20230304/nagrady-1855800023.html
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общество, беслан, россия, сергей меняйло, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Беслан, Россия, Сергей Меняйло, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бывшего заложника школы Беслана наградили медалью за отвагу во время СВО

Бывшего заложника школы Беслана наградили медалью Суворова за отвагу во время спецоперации

© Фото : пресс-служба Главы и Правительства РСО-АланияГлава Северной Осетии Сергей Меняйло и участник СВО, бывший заложник захваченной террористами школы в Беслане Илья Кокаев
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло и участник СВО, бывший заложник захваченной террористами школы в Беслане Илья Кокаев - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : пресс-служба Главы и Правительства РСО-Алания
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло и участник СВО, бывший заложник захваченной террористами школы в Беслане Илья Кокаев
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 10 мар - РИА Новости. Бывший заложник бесланской школы Илья Кокаев награжден медалью Суворова за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Рад был познакомиться с нашим отважным молодым земляком Ильей Кокаевым. Он – участник СВО с первых дней, бывший заложник школы №1 города Беслана, скромный и сильный парень! За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, наш боец указом президента РФ награжден медалью Суворова", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что вручил ему именные часы главы Северной Осетии-Алании. "На таких ребят, как Илья, должна равняться наша молодёжь! Успехов ему", - подчеркнул Меняйло.
Вместо первого звонка во дворе школы №1 города Беслан Северной Осетии 1 сентября 2004 года раздалась автоматная очередь. Вооруженные боевики загнали в здание школы более тысячи человек, которые три дня ждали спасения без воды и еды. Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 - дети. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.
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ОбществоБесланРоссияСергей МеняйлоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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