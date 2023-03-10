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Роспотребнадзор обсуждает дополнительные требования к маркетплейсам - РИА Новости, 10.03.2023
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11:11 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/nadzor-1856946075.html
Роспотребнадзор обсуждает дополнительные требования к маркетплейсам
Роспотребнадзор обсуждает дополнительные требования к маркетплейсам - РИА Новости, 10.03.2023
Роспотребнадзор обсуждает дополнительные требования к маркетплейсам
Общественный совет при Роспотребнадзоре обсуждает дополнительные требования к деятельности маркетплейсов, в том числе установление обязанности агрегаторов... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:11
2023-03-10T11:11
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Общественный совет при Роспотребнадзоре обсуждает дополнительные требования к деятельности маркетплейсов, в том числе установление обязанности агрегаторов контролировать работу продавцов, которые допускаются на их площадки, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "На базе Общественного совета при Роспотребнадзоре ведется обсуждение дополнительных требований к деятельности агрегаторов, в частности, установления обязанности агрегаторов осуществлять контроль за допускаемыми на свои площадки продавцами и товарами с использованием автоматизированных государственных информационных систем, включая ГИС МТ", - говорится в сообщении. Кроме того, в действующие правила маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации с 1 марта вносятся изменения, согласно которым маркетплейсы будут нести ответственность за торговлю данными товарами без маркировки наравне с продавцами, отметили в пресс-службе.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, wildberries, ozon, яндекс.маркет
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет
Роспотребнадзор обсуждает дополнительные требования к маркетплейсам

Общественный совет Роспотребнадзора обсуждает дополнительные требования к маркетплейсам

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШеврон сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Шеврон сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Общественный совет при Роспотребнадзоре обсуждает дополнительные требования к деятельности маркетплейсов, в том числе установление обязанности агрегаторов контролировать работу продавцов, которые допускаются на их площадки, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"На базе Общественного совета при Роспотребнадзоре ведется обсуждение дополнительных требований к деятельности агрегаторов, в частности, установления обязанности агрегаторов осуществлять контроль за допускаемыми на свои площадки продавцами и товарами с использованием автоматизированных государственных информационных систем, включая ГИС МТ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в действующие правила маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации с 1 марта вносятся изменения, согласно которым маркетплейсы будут нести ответственность за торговлю данными товарами без маркировки наравне с продавцами, отметили в пресс-службе.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияWildberriesOzonЯндекс.Маркет
 
 
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