https://ria.ru/20230310/nadzor-1856946075.html

Роспотребнадзор обсуждает дополнительные требования к маркетплейсам

Роспотребнадзор обсуждает дополнительные требования к маркетплейсам - РИА Новости, 10.03.2023

Роспотребнадзор обсуждает дополнительные требования к маркетплейсам

Общественный совет при Роспотребнадзоре обсуждает дополнительные требования к деятельности маркетплейсов, в том числе установление обязанности агрегаторов... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:11

2023-03-10T11:11

2023-03-10T11:11

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Общественный совет при Роспотребнадзоре обсуждает дополнительные требования к деятельности маркетплейсов, в том числе установление обязанности агрегаторов контролировать работу продавцов, которые допускаются на их площадки, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "На базе Общественного совета при Роспотребнадзоре ведется обсуждение дополнительных требований к деятельности агрегаторов, в частности, установления обязанности агрегаторов осуществлять контроль за допускаемыми на свои площадки продавцами и товарами с использованием автоматизированных государственных информационных систем, включая ГИС МТ", - говорится в сообщении. Кроме того, в действующие правила маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации с 1 марта вносятся изменения, согласно которым маркетплейсы будут нести ответственность за торговлю данными товарами без маркировки наравне с продавцами, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230216/kontrol-1852481790.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, wildberries, ozon, яндекс.маркет