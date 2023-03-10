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Овчинский: СРК для плавучих атомных энергоблоков изготовят в Москве - РИА Новости, 10.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:07 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/moskva-1856915707.html
Овчинский: СРК для плавучих атомных энергоблоков изготовят в Москве
Овчинский: СРК для плавучих атомных энергоблоков изготовят в Москве - РИА Новости, 10.03.2023
Овчинский: СРК для плавучих атомных энергоблоков изготовят в Москве
Столичное научно-производственное предприятие "Доза" заключило контракт на производство и поставку автоматизированных систем радиационного контроля (СРК) для... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:07
2023-03-10T09:07
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Столичное научно-производственное предприятие "Доза" заключило контракт на производство и поставку автоматизированных систем радиационного контроля (СРК) для российских модернизированных атомных плавучих энергоблоков (МПЭБ), сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он пояснил, что СРК применяются для контроля радиационного фона и включает в себя радиометры, дозиметры, блоки детектирования излучений, а также блок обработки и передачи информации.В рамках контракта специалисты компании "Доза" проведут испытания систем на МПЭБ, используемых для энергообеспечения крупных промышленных предприятий и горнодобывающих комплексов.По словам гендиректора НПП "Доза" Алексея Нурлыбаева, автоматизированная система радиационного контроля "Феникс" относится к пятому поколению СРК и разработана компанией для контроля радиационных параметров атомных ледоколов, судов и плавучих сооружений. Ранее система была установлена на четырех российских атомных ледоколах и судне для транспортировки жидких радиоактивных отходов. В прошлом году компания заключила контракты на поставку этих систем еще для трех атомных ледоколов.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Овчинский: СРК для плавучих атомных энергоблоков изготовят в Москве

© Пресс-служба ДИППОвчинский Владислав Анатольевич
Овчинский Владислав Анатольевич
© Пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Столичное научно-производственное предприятие "Доза" заключило контракт на производство и поставку автоматизированных систем радиационного контроля (СРК) для российских модернизированных атомных плавучих энергоблоков (МПЭБ), сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он пояснил, что СРК применяются для контроля радиационного фона и включает в себя радиометры, дозиметры, блоки детектирования излучений, а также блок обработки и передачи информации.
«
"Москва является одним из крупнейших мировых центров науки и технологий – в столице работают свыше 3,5 тысячи промышленных площадок, на которых разрабатывают и производят товары, необходимые в самых различных сферах жизнедеятельности. Так, НПП "Доза" изготовит и поставит автоматизированные СРК для четырех российских атомных плавучих энергоблоков", - отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
В рамках контракта специалисты компании "Доза" проведут испытания систем на МПЭБ, используемых для энергообеспечения крупных промышленных предприятий и горнодобывающих комплексов.
По словам гендиректора НПП "Доза" Алексея Нурлыбаева, автоматизированная система радиационного контроля "Феникс" относится к пятому поколению СРК и разработана компанией для контроля радиационных параметров атомных ледоколов, судов и плавучих сооружений. Ранее система была установлена на четырех российских атомных ледоколах и судне для транспортировки жидких радиоактивных отходов. В прошлом году компания заключила контракты на поставку этих систем еще для трех атомных ледоколов.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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