https://ria.ru/20230310/moskva-1856915707.html

Овчинский: СРК для плавучих атомных энергоблоков изготовят в Москве

Овчинский: СРК для плавучих атомных энергоблоков изготовят в Москве - РИА Новости, 10.03.2023

Овчинский: СРК для плавучих атомных энергоблоков изготовят в Москве

Столичное научно-производственное предприятие "Доза" заключило контракт на производство и поставку автоматизированных систем радиационного контроля (СРК) для... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T09:07

2023-03-10T09:07

2023-03-10T09:07

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Столичное научно-производственное предприятие "Доза" заключило контракт на производство и поставку автоматизированных систем радиационного контроля (СРК) для российских модернизированных атомных плавучих энергоблоков (МПЭБ), сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он пояснил, что СРК применяются для контроля радиационного фона и включает в себя радиометры, дозиметры, блоки детектирования излучений, а также блок обработки и передачи информации.В рамках контракта специалисты компании "Доза" проведут испытания систем на МПЭБ, используемых для энергообеспечения крупных промышленных предприятий и горнодобывающих комплексов.По словам гендиректора НПП "Доза" Алексея Нурлыбаева, автоматизированная система радиационного контроля "Феникс" относится к пятому поколению СРК и разработана компанией для контроля радиационных параметров атомных ледоколов, судов и плавучих сооружений. Ранее система была установлена на четырех российских атомных ледоколах и судне для транспортировки жидких радиоактивных отходов. В прошлом году компания заключила контракты на поставку этих систем еще для трех атомных ледоколов.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский