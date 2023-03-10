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Ефимов: более 10 тысяч рабочих мест появится в ЗАО благодаря проектам КРТ - РИА Новости, 10.03.2023
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09:00 10.03.2023 (обновлено: 09:01 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/moskva-1856914250.html
Ефимов: более 10 тысяч рабочих мест появится в ЗАО благодаря проектам КРТ
Ефимов: более 10 тысяч рабочих мест появится в ЗАО благодаря проектам КРТ - РИА Новости, 10.03.2023
Ефимов: более 10 тысяч рабочих мест появится в ЗАО благодаря проектам КРТ
Четыре проекта комплексного развития территорий (КРТ), которые реализуются сегодня в Западном административном округе (ЗАО), смогут дать Москве свыше 10 тысяч... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:00
2023-03-10T09:01
москва
можайский район
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Четыре проекта комплексного развития территорий (КРТ), которые реализуются сегодня в Западном административном округе (ЗАО), смогут дать Москве свыше 10 тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он напомнил, что сегодня в столице уже действуют 25 проектов КРТ, четыре из которых – в ЗАО, где инвесторы и городской оператор реорганизуют участки общей площадью 45,5 гектара."По программе КРТ на западе Москвы возведут более миллиона квадратных метров недвижимости, почти половина из которой - нежилая. Это позволит обеспечить районы города деловой, промышленной, социальной и спортивной инфраструктурой. В результате, в Можайском районе столицы появится около 4,6 тысячи рабочих мест, в Солнцево - более 3,7 тысячи, в Кунцево - 1,3 тысячи и в Тропарево-Никулино –более 500", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в рамках четырех проектов КРТ в ЗАО создадут логистический центр, спортивный комплекс с бассейном и игровым залом, детский сад, колледж, поликлиники, культурно-досуговый центр, кафе, рестораны и другие объекты. Кроме того, будет возведено почти 600 тысяч квадратных метров жилья, из которых более 155 тысяч квадратных метров будет выделено москвичам по программе реновации.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
https://ria.ru/20230309/moskva-1856681923.html
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москва, можайский район, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман
Москва, Можайский район, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман

Ефимов: более 10 тысяч рабочих мест появится в ЗАО благодаря проектам КРТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Четыре проекта комплексного развития территорий (КРТ), которые реализуются сегодня в Западном административном округе (ЗАО), смогут дать Москве свыше 10 тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он напомнил, что сегодня в столице уже действуют 25 проектов КРТ, четыре из которых – в ЗАО, где инвесторы и городской оператор реорганизуют участки общей площадью 45,5 гектара.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Ефимов: свыше 28 тысяч рабочих мест появится в САО благодаря проектам КРТ
9 марта, 10:10
"По программе КРТ на западе Москвы возведут более миллиона квадратных метров недвижимости, почти половина из которой - нежилая. Это позволит обеспечить районы города деловой, промышленной, социальной и спортивной инфраструктурой. В результате, в Можайском районе столицы появится около 4,6 тысячи рабочих мест, в Солнцево - более 3,7 тысячи, в Кунцево - 1,3 тысячи и в Тропарево-Никулино –более 500", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в рамках четырех проектов КРТ в ЗАО создадут логистический центр, спортивный комплекс с бассейном и игровым залом, детский сад, колледж, поликлиники, культурно-досуговый центр, кафе, рестораны и другие объекты. Кроме того, будет возведено почти 600 тысяч квадратных метров жилья, из которых более 155 тысяч квадратных метров будет выделено москвичам по программе реновации.
Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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Вчера, 07:13
 
МоскваМожайский районВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим Гаман
 
 
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