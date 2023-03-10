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В Петербурге депутата задержали по делу о мошенничестве при уборке снега - РИА Новости, 10.03.2023
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23:50 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/moshennichestvo-1857159841.html
В Петербурге депутата задержали по делу о мошенничестве при уборке снега
В Петербурге депутата задержали по делу о мошенничестве при уборке снега - РИА Новости, 10.03.2023
В Петербурге депутата задержали по делу о мошенничестве при уборке снега
Муниципальный депутат задержан в Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при выполнении работ по благоустройству территорий,... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T23:50
2023-03-10T23:50
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Муниципальный депутат задержан в Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при выполнении работ по благоустройству территорий, сообщил городской главк СК РФ. Ранее в пятницу ведомство информировало о задержании гендиректора одной из коммерческих структур по этому делу, возбужденному по статье о мошенничестве. По версии следствия, 26 декабря 2020 года между местной администрацией петербургского муниципального округа "Звездное" и коммерческой структурой был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству территорий (в том числе по очистке от снега) в период с 1 января по 31 декабря 2021 года. В нарушение условий контракта работы исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего бюджету города был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей. "Ранее сообщалось о задержании 45-летнего генерального директора одной из коммерческих структур. В настоящее время также задержан 42-летний депутат муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа "Гагаринское", - говорится в сообщении. Персональные данные депутата не уточняются. По версии следствия, не позднее 26 декабря 2020 года народный избранник "приискал генерального директора коммерческой структуры" с тем, чтобы впоследствии заключить контракт на благоустройство территорий, "заведомо осознавая, что работы в рамках указанного контракта выполнятся не будут".
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происшествия, жкх, россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург
Происшествия, ЖКХ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург
В Петербурге депутата задержали по делу о мошенничестве при уборке снега

В Петербурге муниципального депутата задержали по делу о мошенничестве при уборке снега

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы чистит от снега крышу здания
Сотрудник коммунальной службы чистит от снега крышу здания - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник коммунальной службы чистит от снега крышу здания. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Муниципальный депутат задержан в Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при выполнении работ по благоустройству территорий, сообщил городской главк СК РФ.
Ранее в пятницу ведомство информировало о задержании гендиректора одной из коммерческих структур по этому делу, возбужденному по статье о мошенничестве. По версии следствия, 26 декабря 2020 года между местной администрацией петербургского муниципального округа "Звездное" и коммерческой структурой был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству территорий (в том числе по очистке от снега) в период с 1 января по 31 декабря 2021 года. В нарушение условий контракта работы исполнялись ненадлежащим образом, в результате чего бюджету города был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.
"Ранее сообщалось о задержании 45-летнего генерального директора одной из коммерческих структур. В настоящее время также задержан 42-летний депутат муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа "Гагаринское", - говорится в сообщении.
Персональные данные депутата не уточняются.
По версии следствия, не позднее 26 декабря 2020 года народный избранник "приискал генерального директора коммерческой структуры" с тем, чтобы впоследствии заключить контракт на благоустройство территорий, "заведомо осознавая, что работы в рамках указанного контракта выполнятся не будут".
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