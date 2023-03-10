https://ria.ru/20230310/monakhi-1857101412.html
Монахов канонической УПЦ обязали покинуть Киево-Печерскую лавру
Монахов канонической УПЦ обязали покинуть Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 10.03.2023
Монахов канонической УПЦ обязали покинуть Киево-Печерскую лавру
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания монастыря, говорится на его... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:01
2023-03-10T18:01
2023-03-10T19:19
религия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания монастыря, говорится на его сайте.Исполняющий обязанности генерального директора заповедника Александр Рудник сослался на выводы межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины.Указанная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества, подтверждений этому не приводится.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя это требование, подчеркнула, что у Вашингтона не получится не увидеть гонения против УПЦ.В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны запретили деятельность УПЦ, а в Раду внесли законопроект о ее фактическом запрете.Против некоторых представителей духовенства ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230224/khram-1854210163.html
https://ria.ru/20230217/upts-1852638998.html
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киево-печерская лавра, украина, киев, россия, мария захарова, вашингтон (штат)
Религия, Киево-Печерская Лавра, Украина, Киев, Россия, Мария Захарова, Вашингтон (штат)
Монахов канонической УПЦ обязали покинуть Киево-Печерскую лавру
Монахов УПЦ Киево-Печерской лавры обязали покинуть здания монастыря в срок до 29 марта