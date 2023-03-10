https://ria.ru/20230310/moldaviya-1856961565.html
Оппозиция пикетирует здание МВД в Кишиневе
Оппозиция пикетирует здание МВД в Кишиневе - РИА Новости, 10.03.2023
Оппозиция пикетирует здание МВД в Кишиневе
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в пятницу здания МВД и Апелляционной палаты в Кишиневе в знак протеста против... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:05
2023-03-10T12:05
2023-03-10T12:08
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КИШИНЕВ, 10 мар – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в пятницу здания МВД и Апелляционной палаты в Кишиневе в знак протеста против "полицейского произвола", сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. В партии "Шор" осудили эти заявления, отметив, что поддерживаемые ею акции проходят мирно, без эксцессов. "Сторонники партии "Шор" пикетируют здание Апелляционной палаты и МВД. Требуют справедливой юстиции, выступают против полицейского произвола, политического преследования сторонников, членов и руководства партии "Шор". Депутаты парламентской фракции "Шор" Вадим Фотеску и Регина Апостолова осудили милитаристские заявления Майи Санду и премьера Дорина Речана. В воскресенье в Кишиневе пройдет массовая, мирная акция", - сообщили в пресс-службе политсилы. В пятницу полиция Молдавии сообщала, что совместно с прокуратурой по борьбе с оргпреступностью проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков. Накануне Антикоррупционная прокуратура оповестила о задержании трех представителей оппозиционной партии "Шор". По данным ведомства, в их автомобилях были обнаружены крупные суммы денег – 50 тысяч евро и 2,5 миллиона леев (около 126 тысяч евро), а также списки с контактными данными тех, кто должен был получить соответствующие деньги.
https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html
https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856544221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Оппозиция пикетирует здание МВД в Кишиневе
Сторонники партии "Шор" пикетируют здание МВД и Апелляционной палаты в Кишиневе
КИШИНЕВ, 10 мар – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в пятницу здания МВД и Апелляционной палаты в Кишиневе в знак протеста против "полицейского произвола", сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. В партии "Шор" осудили эти заявления, отметив, что поддерживаемые ею акции проходят мирно, без эксцессов.
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"Сторонники партии "Шор" пикетируют здание Апелляционной палаты и МВД. Требуют справедливой юстиции, выступают против полицейского произвола, политического преследования сторонников, членов и руководства партии "Шор". Депутаты парламентской фракции "Шор" Вадим Фотеску и Регина Апостолова осудили милитаристские заявления Майи Санду и премьера Дорина Речана. В воскресенье в Кишиневе пройдет массовая, мирная акция", - сообщили в пресс-службе политсилы.
В пятницу полиция Молдавии сообщала, что совместно с прокуратурой по борьбе с оргпреступностью проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков. Накануне Антикоррупционная прокуратура оповестила о задержании трех представителей оппозиционной партии "Шор". По данным ведомства, в их автомобилях были обнаружены крупные суммы денег – 50 тысяч евро и 2,5 миллиона леев (около 126 тысяч евро), а также списки с контактными данными тех, кто должен был получить соответствующие деньги.
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