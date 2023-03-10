Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция пикетирует здание МВД в Кишиневе - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 10.03.2023 (обновлено: 12:08 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/moldaviya-1856961565.html
Оппозиция пикетирует здание МВД в Кишиневе
Оппозиция пикетирует здание МВД в Кишиневе - РИА Новости, 10.03.2023
Оппозиция пикетирует здание МВД в Кишиневе
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в пятницу здания МВД и Апелляционной палаты в Кишиневе в знак протеста против... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:05
2023-03-10T12:08
в мире
молдавия
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854897049_0:293:3120:2048_1920x0_80_0_0_9c60aaf85e90f34c6227c28acda4af06.jpg
КИШИНЕВ, 10 мар – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в пятницу здания МВД и Апелляционной палаты в Кишиневе в знак протеста против "полицейского произвола", сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. В партии "Шор" осудили эти заявления, отметив, что поддерживаемые ею акции проходят мирно, без эксцессов. "Сторонники партии "Шор" пикетируют здание Апелляционной палаты и МВД. Требуют справедливой юстиции, выступают против полицейского произвола, политического преследования сторонников, членов и руководства партии "Шор". Депутаты парламентской фракции "Шор" Вадим Фотеску и Регина Апостолова осудили милитаристские заявления Майи Санду и премьера Дорина Речана. В воскресенье в Кишиневе пройдет массовая, мирная акция", - сообщили в пресс-службе политсилы. В пятницу полиция Молдавии сообщала, что совместно с прокуратурой по борьбе с оргпреступностью проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков. Накануне Антикоррупционная прокуратура оповестила о задержании трех представителей оппозиционной партии "Шор". По данным ведомства, в их автомобилях были обнаружены крупные суммы денег – 50 тысяч евро и 2,5 миллиона леев (около 126 тысяч евро), а также списки с контактными данными тех, кто должен был получить соответствующие деньги.
https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html
https://ria.ru/20230308/moldaviya-1856544221.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854897049_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_094483919a047d7a2bcd5778fefe1e1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Оппозиция пикетирует здание МВД в Кишиневе

Сторонники партии "Шор" пикетируют здание МВД и Апелляционной палаты в Кишиневе

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПротестная акция оппозиции в Кишиневе
Протестная акция оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Протестная акция оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 мар – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в пятницу здания МВД и Апелляционной палаты в Кишиневе в знак протеста против "полицейского произвола", сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. В партии "Шор" осудили эти заявления, отметив, что поддерживаемые ею акции проходят мирно, без эксцессов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
"Страна несется в пропасть". Молдаван лишили языка
6 марта, 08:00
"Сторонники партии "Шор" пикетируют здание Апелляционной палаты и МВД. Требуют справедливой юстиции, выступают против полицейского произвола, политического преследования сторонников, членов и руководства партии "Шор". Депутаты парламентской фракции "Шор" Вадим Фотеску и Регина Апостолова осудили милитаристские заявления Майи Санду и премьера Дорина Речана. В воскресенье в Кишиневе пройдет массовая, мирная акция", - сообщили в пресс-службе политсилы.
В пятницу полиция Молдавии сообщала, что совместно с прокуратурой по борьбе с оргпреступностью проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков. Накануне Антикоррупционная прокуратура оповестила о задержании трех представителей оппозиционной партии "Шор". По данным ведомства, в их автомобилях были обнаружены крупные суммы денег – 50 тысяч евро и 2,5 миллиона леев (около 126 тысяч евро), а также списки с контактными данными тех, кто должен был получить соответствующие деньги.
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Власти Молдавии скатываются в диктатуру, заявили в партии "Шор"
8 марта, 09:59
 
В миреМолдавияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала