https://ria.ru/20230310/moldaviya-1856961565.html

Оппозиция пикетирует здание МВД в Кишиневе

Оппозиция пикетирует здание МВД в Кишиневе - РИА Новости, 10.03.2023

Оппозиция пикетирует здание МВД в Кишиневе

Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в пятницу здания МВД и Апелляционной палаты в Кишиневе в знак протеста против... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:05

2023-03-10T12:05

2023-03-10T12:08

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КИШИНЕВ, 10 мар – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в пятницу здания МВД и Апелляционной палаты в Кишиневе в знак протеста против "полицейского произвола", сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. В партии "Шор" осудили эти заявления, отметив, что поддерживаемые ею акции проходят мирно, без эксцессов. "Сторонники партии "Шор" пикетируют здание Апелляционной палаты и МВД. Требуют справедливой юстиции, выступают против полицейского произвола, политического преследования сторонников, членов и руководства партии "Шор". Депутаты парламентской фракции "Шор" Вадим Фотеску и Регина Апостолова осудили милитаристские заявления Майи Санду и премьера Дорина Речана. В воскресенье в Кишиневе пройдет массовая, мирная акция", - сообщили в пресс-службе политсилы. В пятницу полиция Молдавии сообщала, что совместно с прокуратурой по борьбе с оргпреступностью проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков. Накануне Антикоррупционная прокуратура оповестила о задержании трех представителей оппозиционной партии "Шор". По данным ведомства, в их автомобилях были обнаружены крупные суммы денег – 50 тысяч евро и 2,5 миллиона леев (около 126 тысяч евро), а также списки с контактными данными тех, кто должен был получить соответствующие деньги.

https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев