https://ria.ru/20230310/minyust-1857147716.html
Минюст включил в реестр иноагентов экономиста Гуриева* и политика Гудкова*
Минюст включил в реестр иноагентов экономиста Гуриева* и политика Гудкова* - РИА Новости, 10.03.2023
Минюст включил в реестр иноагентов экономиста Гуриева* и политика Гудкова*
Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов пять человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T21:14
2023-03-10T21:14
2023-03-10T22:28
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов пять человек, сообщается на сайте ведомства. "Десятого марта <...> в реестр иностранных агентов включены Д.Е. Губарев*, С.М. Гуриев*, Л.М. Гершензон*, Г.В. Гудков*, В.С. Водвуд*, - говорится в сообщении.Так, Губарев* и Гуриев* распространяли материалы, созданные иноагентами, Гуриев* также участвовал в их создании и критиковал спецоперацию на Украине. Гершензон* создал новостной агрегатор The True Story, доступ к которому ограничен в связи с неоднократным размещением информации, распространяемой с нарушением требований законодательства РФ. Высказывался против СВО. Гудков* негативно высказывался в отношении российских военных и открыто поддерживал ВСУ.По данным Минюста, Водвуд* получала деньги от иностранных источников и поддерживала Киев. Кроме того, блогер дискредитировала идеи служения Отечеству, формировала негативное отношение к военной службе, негативно высказывалась в адрес военных и пропагандировала ЛГБТ-отношения.Также Минюст объявил иноагентами Всемирный фонд природы** и Фонд "Свободная Бурятия"**.Всемирный фонд природы** получал поддержку от иностранных источников. Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти России, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов. Фонд распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике.Фонд "Свободная Бурятия"** создан на территории США, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти РФ, а также участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов. Выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России. Активисты фонда проживают на территории иностранных государств, руководитель фонда включен в реестр иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20230203/inoagenty-1849660959.html
https://ria.ru/20230217/reestr-1852789258.html
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россия, общество, украина, сша
Россия, Общество, Украина, США
Минюст включил в реестр иноагентов экономиста Гуриева* и политика Гудкова*
Минюст России включил в реестр иноагентов экономиста Гуриева и политика Гудкова
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов пять человек, сообщается на сайте
ведомства.
"Десятого марта <...> в реестр иностранных агентов включены Д.Е. Губарев*, С.М. Гуриев*, Л.М. Гершензон*, Г.В. Гудков*, В.С. Водвуд*, - говорится в сообщении.
Минюст включил в реестр иноагентов блогера Соболева*
Так, Губарев* и Гуриев* распространяли материалы, созданные иноагентами, Гуриев* также участвовал в их создании и критиковал спецоперацию на Украине
.
Гершензон* создал новостной агрегатор The True Story, доступ к которому ограничен в связи с неоднократным размещением информации, распространяемой с нарушением требований законодательства РФ. Высказывался против СВО. Гудков* негативно высказывался в отношении российских военных и открыто поддерживал ВСУ.
По данным Минюста, Водвуд* получала деньги от иностранных источников и поддерживала Киев. Кроме того, блогер дискредитировала идеи служения Отечеству, формировала негативное отношение к военной службе, негативно высказывалась в адрес военных и пропагандировала ЛГБТ-отношения.
Также Минюст объявил иноагентами Всемирный фонд природы** и Фонд "Свободная Бурятия"**.
Всемирный фонд природы** получал поддержку от иностранных источников. Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти России, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов. Фонд распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике.
Фонд "Свободная Бурятия"** создан на территории США
, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти РФ, а также участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов. Выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России. Активисты фонда проживают на территории иностранных государств, руководитель фонда включен в реестр иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Организация, выполняющая функции иноагента.
Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Лошака* и публициста Зубова*