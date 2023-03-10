https://ria.ru/20230310/minyust-1857147716.html

Минюст включил в реестр иноагентов экономиста Гуриева* и политика Гудкова*

Минюст включил в реестр иноагентов экономиста Гуриева* и политика Гудкова* - РИА Новости, 10.03.2023

Минюст включил в реестр иноагентов экономиста Гуриева* и политика Гудкова*

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов пять человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T21:14

2023-03-10T21:14

2023-03-10T22:28

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов пять человек, сообщается на сайте ведомства. "Десятого марта <...> в реестр иностранных агентов включены Д.Е. Губарев*, С.М. Гуриев*, Л.М. Гершензон*, Г.В. Гудков*, В.С. Водвуд*, - говорится в сообщении.Так, Губарев* и Гуриев* распространяли материалы, созданные иноагентами, Гуриев* также участвовал в их создании и критиковал спецоперацию на Украине. Гершензон* создал новостной агрегатор The True Story, доступ к которому ограничен в связи с неоднократным размещением информации, распространяемой с нарушением требований законодательства РФ. Высказывался против СВО. Гудков* негативно высказывался в отношении российских военных и открыто поддерживал ВСУ.По данным Минюста, Водвуд* получала деньги от иностранных источников и поддерживала Киев. Кроме того, блогер дискредитировала идеи служения Отечеству, формировала негативное отношение к военной службе, негативно высказывалась в адрес военных и пропагандировала ЛГБТ-отношения.Также Минюст объявил иноагентами Всемирный фонд природы** и Фонд "Свободная Бурятия"**.Всемирный фонд природы** получал поддержку от иностранных источников. Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти России, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов. Фонд распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике.Фонд "Свободная Бурятия"** создан на территории США, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти РФ, а также участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов. Выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России. Активисты фонда проживают на территории иностранных государств, руководитель фонда включен в реестр иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20230203/inoagenty-1849660959.html

https://ria.ru/20230217/reestr-1852789258.html

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