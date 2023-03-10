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Россиянина Меля освободили из литовской тюрьмы после девяти лет заключения - РИА Новости, 10.03.2023
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14:37 10.03.2023 (обновлено: 16:39 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/mel-1857024456.html
Россиянина Меля освободили из литовской тюрьмы после девяти лет заключения
Россиянина Меля освободили из литовской тюрьмы после девяти лет заключения - РИА Новости, 10.03.2023
Россиянина Меля освободили из литовской тюрьмы после девяти лет заключения
Осужденный в Литве россиянин Юрий Мель вернулся в Россию после девяти лет тюрьмы, заявила представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:37
2023-03-10T16:39
россия
литва
в мире
юрий мель
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Осужденный в Литве россиянин Юрий Мель вернулся в Россию после девяти лет тюрьмы, заявила представитель МИД Мария Захарова."Десятого марта из литовской тюрьмы освобожден и вернулся в Российскую Федерацию наш гражданин, полковник в отставке Юрий Николаевич Мель. Как известно, он был незаконно осужден в Литве в рамках сфабрикованного политического дела о трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года", — говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.Он провел за решеткой девять лет. При этом, как отметила Захарова, литовские власти и судебные органы неоднократно отклоняли обращения об отмене или смягчении приговора. Более того, в процессе Мелю увеличили срок на три года, на один из них наказание удалось сократить."Ослепленные жаждой политической мести литовские власти и судьи пренебрегли элементарными человеческими нормами, не приняв в расчет даже гуманитарный фактор — плохое состояние здоровья росгражданина, страдающего тяжелым заболеванием", — добавила представитель ведомства.Меля вместе с другими россиянами судили по делу о событиях 13 января 1991 года. По версии следствия, он, будучи советским военнослужащим, находился в танке, который был задействован при штурме телебашни в Вильнюсе. Его задержали в 2014 году при въезде в Литву из Калининградской области. В результате суд расценил действия силовиков как преступление против человечности. Меля приговорили к семи годам лишения свободы, однако в 2021-м добавил еще три года. В марте 1990-го депутаты Верховного совета Литвы объявили о восстановлении независимости, однако власти СССР назвали решение противоречащим советской конституции. В начале следующего года в республике прошли акции протеста, спровоцированные решением правительства о "либерализации цен", ускорившим инфляцию. Президент СССР Михаил Горбачев потребовал восстановления действия положений союзных законов, в Вильнюс направили колонну советской бронетехники. По данным литовской стороны, в столкновениях тогда погибли 14 человек, от 600 до тысячи ранены.Генпрокуратура Литвы возбудила уголовное дело. Следствие утверждало, что люди, погибшие тогда у Вильнюсской телебашни убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств, как заявила российская сторона, предоставлено не было. Участники событий января 1991 года с советской стороны, ссылаясь на выводы официальной экспертизы, указывали, что участники акций погибли в результате провокации, а огонь по ним с крыш домов вели снайперы, якобы представлявшие "Саюдис" — движение за выход республики из состава СССР.Одна из версий — за январскими событиями 1991 года стояло ЦРУ. Как утверждается, американская разведка обучала и вооружала литовских националистов. Сообщалось, что в течение 1990-го – в начале 1991 года в Литве органы госбезопасности СССР выявили разведчиков нелегалов из США, Великобритании, Польши и ФРГ, руководивших "Саюдисом". Сами события называются "цветной революцией".В декабре 2020 года российский Следственный комитет заочно предъявил обвинение литовским судьям. Как утверждают в СК, в момент вынесения решения им было достоверно известно, что события в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось ныне российским гражданам, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР. Советские военнослужащие же выполняли служебный долг и действовали в соответствии с союзным законодательством.
https://ria.ru/20220517/prava-1789109151.html
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россия, литва, в мире, юрий мель, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Литва, В мире, Юрий Мель, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россиянина Меля освободили из литовской тюрьмы после девяти лет заключения

Захарова сообщила о возвращении россиянина Юрия Меля после девяти лет тюрьмы в Литве

© AFP 2023 / Petras MalukasЮрий Мель во время судебного заседания в Вильнюсе
Юрий Мель во время судебного заседания в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / Petras Malukas
Юрий Мель во время судебного заседания в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Осужденный в Литве россиянин Юрий Мель вернулся в Россию после девяти лет тюрьмы, заявила представитель МИД Мария Захарова.
"Десятого марта из литовской тюрьмы освобожден и вернулся в Российскую Федерацию наш гражданин, полковник в отставке Юрий Николаевич Мель. Как известно, он был незаконно осужден в Литве в рамках сфабрикованного политического дела о трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года", — говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
Он провел за решеткой девять лет. При этом, как отметила Захарова, литовские власти и судебные органы неоднократно отклоняли обращения об отмене или смягчении приговора. Более того, в процессе Мелю увеличили срок на три года, на один из них наказание удалось сократить.
"Ослепленные жаждой политической мести литовские власти и судьи пренебрегли элементарными человеческими нормами, не приняв в расчет даже гуманитарный фактор — плохое состояние здоровья росгражданина, страдающего тяжелым заболеванием", — добавила представитель ведомства.
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Меля вместе с другими россиянами судили по делу о событиях 13 января 1991 года. По версии следствия, он, будучи советским военнослужащим, находился в танке, который был задействован при штурме телебашни в Вильнюсе. Его задержали в 2014 году при въезде в Литву из Калининградской области. В результате суд расценил действия силовиков как преступление против человечности. Меля приговорили к семи годам лишения свободы, однако в 2021-м добавил еще три года.
В марте 1990-го депутаты Верховного совета Литвы объявили о восстановлении независимости, однако власти СССР назвали решение противоречащим советской конституции. В начале следующего года в республике прошли акции протеста, спровоцированные решением правительства о "либерализации цен", ускорившим инфляцию. Президент СССР Михаил Горбачев потребовал восстановления действия положений союзных законов, в Вильнюс направили колонну советской бронетехники. По данным литовской стороны, в столкновениях тогда погибли 14 человек, от 600 до тысячи ранены.

Генпрокуратура Литвы возбудила уголовное дело. Следствие утверждало, что люди, погибшие тогда у Вильнюсской телебашни убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств, как заявила российская сторона, предоставлено не было. Участники событий января 1991 года с советской стороны, ссылаясь на выводы официальной экспертизы, указывали, что участники акций погибли в результате провокации, а огонь по ним с крыш домов вели снайперы, якобы представлявшие "Саюдис" — движение за выход республики из состава СССР.
Одна из версий — за январскими событиями 1991 года стояло ЦРУ. Как утверждается, американская разведка обучала и вооружала литовских националистов. Сообщалось, что в течение 1990-го – в начале 1991 года в Литве органы госбезопасности СССР выявили разведчиков нелегалов из США, Великобритании, Польши и ФРГ, руководивших "Саюдисом". Сами события называются "цветной революцией".

В декабре 2020 года российский Следственный комитет заочно предъявил обвинение литовским судьям. Как утверждают в СК, в момент вынесения решения им было достоверно известно, что события в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось ныне российским гражданам, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР. Советские военнослужащие же выполняли служебный долг и действовали в соответствии с союзным законодательством.
Военная техника у вильнюсской телебашни - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Штурм телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года
15 марта 2021, 00:30
 
РоссияЛитваВ миреЮрий МельМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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