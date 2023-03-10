https://ria.ru/20230310/mchs-1857041514.html

МЧС полностью перешло на российскую экипировку и пожарную технику

МЧС полностью перешло на российскую экипировку и пожарную технику - РИА Новости, 10.03.2023

МЧС полностью перешло на российскую экипировку и пожарную технику

МЧС РФ полностью перешло экипировку и пожарно-спасательную технику российского производства, сообщил журналистам глава ведомства Александр Куренков в ходе... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:39

2023-03-10T15:39

2023-03-10T15:39

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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БАЛАШИХА (Московская обл.), 10 мар – РИА Новости. МЧС РФ полностью перешло экипировку и пожарно-спасательную технику российского производства, сообщил журналистам глава ведомства Александр Куренков в ходе посещения Всероссийского НИИ противопожарной обороны МЧС. "У нас и экипировка, и техника абсолютно отечественные. Импортозамещение полностью оправдалось. Проблем с пожарной техникой, пожарного вещевого имущества нет", - сказал он. Глава МЧС встретился с производителями техники и экипировки, отдельные виды которой испытали при помощи термического воздействия. "Между производителями есть конкуренция, благодаря которой повышается качество. Среди производителей пожарно-спасательной техники немалый выбор. Я думаю, мы все взвесим и оденем наших пожарных и спасателей в достойную форму", - заключил министр.

https://ria.ru/20221227/mchs-1841538386.html

россия

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Кирилл Волков

россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность