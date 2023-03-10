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МЧС полностью перешло на российскую экипировку и пожарную технику - РИА Новости, 10.03.2023
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15:39 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/mchs-1857041514.html
МЧС полностью перешло на российскую экипировку и пожарную технику
МЧС полностью перешло на российскую экипировку и пожарную технику - РИА Новости, 10.03.2023
МЧС полностью перешло на российскую экипировку и пожарную технику
МЧС РФ полностью перешло экипировку и пожарно-спасательную технику российского производства, сообщил журналистам глава ведомства Александр Куренков в ходе... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:39
2023-03-10T15:39
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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БАЛАШИХА (Московская обл.), 10 мар – РИА Новости. МЧС РФ полностью перешло экипировку и пожарно-спасательную технику российского производства, сообщил журналистам глава ведомства Александр Куренков в ходе посещения Всероссийского НИИ противопожарной обороны МЧС. "У нас и экипировка, и техника абсолютно отечественные. Импортозамещение полностью оправдалось. Проблем с пожарной техникой, пожарного вещевого имущества нет", - сказал он. Глава МЧС встретился с производителями техники и экипировки, отдельные виды которой испытали при помощи термического воздействия. "Между производителями есть конкуренция, благодаря которой повышается качество. Среди производителей пожарно-спасательной техники немалый выбор. Я думаю, мы все взвесим и оденем наших пожарных и спасателей в достойную форму", - заключил министр.
https://ria.ru/20221227/mchs-1841538386.html
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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
МЧС полностью перешло на российскую экипировку и пожарную технику

Куренков сообщил о полном переходе МЧС на российскую экипировку и пожарную технику

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России на учениях
Сотрудники МЧС России на учениях - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудники МЧС России на учениях. Архивное фото
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БАЛАШИХА (Московская обл.), 10 мар – РИА Новости. МЧС РФ полностью перешло экипировку и пожарно-спасательную технику российского производства, сообщил журналистам глава ведомства Александр Куренков в ходе посещения Всероссийского НИИ противопожарной обороны МЧС.
"У нас и экипировка, и техника абсолютно отечественные. Импортозамещение полностью оправдалось. Проблем с пожарной техникой, пожарного вещевого имущества нет", - сказал он.
Глава МЧС встретился с производителями техники и экипировки, отдельные виды которой испытали при помощи термического воздействия.
"Между производителями есть конкуренция, благодаря которой повышается качество. Среди производителей пожарно-спасательной техники немалый выбор. Я думаю, мы все взвесим и оденем наших пожарных и спасателей в достойную форму", - заключил министр.
Обращение Путина к сотрудникам МЧС в День спасателя - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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РоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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