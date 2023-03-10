https://ria.ru/20230310/materialy-1856956529.html

Бочкарев: в отделке станций БКЛ в Москве применили нестандартные материалы

Бочкарев: в отделке станций БКЛ в Москве применили нестандартные материалы - РИА Новости, 10.03.2023

Бочкарев: в отделке станций БКЛ в Москве применили нестандартные материалы

Архитектурный облик ряда станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве был сформирован в том числе за счет нестандартных отделочных материалов, рассказал РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:58

2023-03-10T11:58

2023-03-10T11:58

москва

андрей бочкарев

большая кольцевая линия

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Архитектурный облик ряда станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве был сформирован в том числе за счет нестандартных отделочных материалов, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Для станции "Терехово" концерн "Крост" изготовил свыше 8 тысяч панелей из стеклофибробетона. Это новый для метростроения материал, повышающий художественную выразительность объекта, а на ''Воронцовской'' и ''Новаторской'' впервые в истории столичной подземки применен искусственный камень – кварцевый агломерат. Этот материал обладает хорошей износостойкостью и прочностью, а также позволяет задействовать при отделке широкую гамму цветов", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как отметил заммэра, в отделке станций БКЛ также был использован натуральный камень. "При облицовке стен применили три вида Саянского мрамора и Полоцкий мрамор, а также темно-коричневый Балтийский гранит. Габбро и лабрадорит использовались при отделке и стен, и полов новых станций. Также полы выкладывали Сибирским, Шимановским и Камбулатовским гранитом", – перечислил Бочкарев. Как указывается в сообщении стройкомплекса, помимо материалов, БКЛ отличают еще и технологии отделки. При декорировании кассового зала станции ''Нагатинский Затон'' использовали технику интарсии по камню - в мраморе с помощью углублений, заполненных краской, были созданы изображения рыб. А на станции ''Терехово" впервые в метро применили цифровую печать на бетоне, спомощью которых создали силуэты человеческих фигур на колоннах. Создание Большой кольцевой линии – крупнейший проект отечественного метростроения. Ветку начали строить в 2011 году. Ее длина составляет более 70 километров, здесь расположена 31 станция. В марте был открыт последней участок кольца с девятью станциями: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

https://ria.ru/20230302/interaktiv-1855300418.html

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Алёна Пава

москва, андрей бочкарев, большая кольцевая линия, стройкомплекс москвы