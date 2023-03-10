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Материальную базу школ искусств Липецкой области обновят по нацпроекту - РИА Новости, 10.03.2023
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Липецкая область
 
14:21 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/matbaza-1857018485.html
Материальную базу школ искусств Липецкой области обновят по нацпроекту
Материальную базу школ искусств Липецкой области обновят по нацпроекту - РИА Новости, 10.03.2023
Материальную базу школ искусств Липецкой области обновят по нацпроекту
Материально-техническую базу детских школ искусств Липецкой области обновят в 2023 году на общую сумму 32,3 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:21
2023-03-10T14:21
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
грязинский район
нацпроекты
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ЛИПЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Материально-техническую базу детских школ искусств Липецкой области обновят в 2023 году на общую сумму 32,3 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что закупки будут производиться на средства нацпроекта "Культура". Господдержка позволит приобрести новые инструменты и литературу для семи областных учреждений. По словам Артамонова, в центральную школу Грязинского района уже купили два фортепиано и аккордеон, в библиотеку поступили учебные пособия и ноты."Школы искусства не просто учат детей играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать или создавать изделия декоративно-прикладного творчества. Они прививают им вкус, чувство прекрасного, эстетику, что делает их более одухотворенными личностями. А качественное оснащение учреждений дополнительного образования, несомненно, способствует повышению уровня художественного образования", – считает Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область, грязинский район, нацпроекты
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Грязинский район, Нацпроекты

Материальную базу школ искусств Липецкой области обновят по нацпроекту

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области Материальную базу школ искусств Липецкой области обновят по нацпроекту
Материальную базу школ искусств Липецкой области обновят по нацпроекту - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Материально-техническую базу детских школ искусств Липецкой области обновят в 2023 году на общую сумму 32,3 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Он уточнил, что закупки будут производиться на средства нацпроекта "Культура". Господдержка позволит приобрести новые инструменты и литературу для семи областных учреждений.

По словам Артамонова, в центральную школу Грязинского района уже купили два фортепиано и аккордеон, в библиотеку поступили учебные пособия и ноты.

"Школы искусства не просто учат детей играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать или создавать изделия декоративно-прикладного творчества. Они прививают им вкус, чувство прекрасного, эстетику, что делает их более одухотворенными личностями. А качественное оснащение учреждений дополнительного образования, несомненно, способствует повышению уровня художественного образования", – считает Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьГрязинский районНацпроекты
 
 
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