https://ria.ru/20230310/matbaza-1857018485.html

Материальную базу школ искусств Липецкой области обновят по нацпроекту

Материальную базу школ искусств Липецкой области обновят по нацпроекту - РИА Новости, 10.03.2023

Материальную базу школ искусств Липецкой области обновят по нацпроекту

Материально-техническую базу детских школ искусств Липецкой области обновят в 2023 году на общую сумму 32,3 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:21

2023-03-10T14:21

2023-03-10T14:21

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

грязинский район

нацпроекты

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ЛИПЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Материально-техническую базу детских школ искусств Липецкой области обновят в 2023 году на общую сумму 32,3 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что закупки будут производиться на средства нацпроекта "Культура". Господдержка позволит приобрести новые инструменты и литературу для семи областных учреждений. По словам Артамонова, в центральную школу Грязинского района уже купили два фортепиано и аккордеон, в библиотеку поступили учебные пособия и ноты."Школы искусства не просто учат детей играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать или создавать изделия декоративно-прикладного творчества. Они прививают им вкус, чувство прекрасного, эстетику, что делает их более одухотворенными личностями. А качественное оснащение учреждений дополнительного образования, несомненно, способствует повышению уровня художественного образования", – считает Артамонов.

https://ria.ru/20230222/lipetsk-1853648557.html

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грязинский район

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Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, грязинский район, нацпроекты