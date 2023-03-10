Материальную базу школ искусств Липецкой области обновят по нацпроекту
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области Материальную базу школ искусств Липецкой области обновят по нацпроекту
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
ЛИПЕЦК, 10 мар – РИА Новости. Материально-техническую базу детских школ искусств Липецкой области обновят в 2023 году на общую сумму 32,3 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что закупки будут производиться на средства нацпроекта "Культура". Господдержка позволит приобрести новые инструменты и литературу для семи областных учреждений.
По словам Артамонова, в центральную школу Грязинского района уже купили два фортепиано и аккордеон, в библиотеку поступили учебные пособия и ноты.
"Школы искусства не просто учат детей играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать или создавать изделия декоративно-прикладного творчества. Они прививают им вкус, чувство прекрасного, эстетику, что делает их более одухотворенными личностями. А качественное оснащение учреждений дополнительного образования, несомненно, способствует повышению уровня художественного образования", – считает Артамонов.
Он уточнил, что закупки будут производиться на средства нацпроекта "Культура". Господдержка позволит приобрести новые инструменты и литературу для семи областных учреждений.
По словам Артамонова, в центральную школу Грязинского района уже купили два фортепиано и аккордеон, в библиотеку поступили учебные пособия и ноты.
"Школы искусства не просто учат детей играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать или создавать изделия декоративно-прикладного творчества. Они прививают им вкус, чувство прекрасного, эстетику, что делает их более одухотворенными личностями. А качественное оснащение учреждений дополнительного образования, несомненно, способствует повышению уровня художественного образования", – считает Артамонов.