https://ria.ru/20230310/mask-1856905415.html

СМИ: Илон Маск планирует построить в Техасе город-утопию

СМИ: Илон Маск планирует построить в Техасе город-утопию - РИА Новости, 10.03.2023

СМИ: Илон Маск планирует построить в Техасе город-утопию

Американский предприниматель Илон Маск планирует построить рядом со столицей штата Техас городом Остин свой собственный город-утопию, сообщает газета Wall... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T06:34

2023-03-10T06:34

2023-03-10T06:35

илон маск

граймс (клэр буше)

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остин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск планирует построить рядом со столицей штата Техас городом Остин свой собственный город-утопию, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Как сообщает издание, во время встреч с землевладельцами и агентами по недвижимости Маск описал идею основания собственного города как создания техасской утопии, расположенной вдоль реки Колорадо, где могут жить и работать сотрудники его компаний. Отмечается, что запланированный город, который Маск хочет назвать Снейлбрук (Snailbrook), прилегает к строящимся предприятиями компаний Boring и SpaceX. Кроме того, на месте города Маска уже построены модульные дома, бассейн, открытая спортивная площадка и спортзал. По данным издания, визуальный проект города Маск несколько раз обсуждал со своей бывшей девушкой - канадской певицей Граймс и рэпером Канье Уэстом. Согласно законодательству штата Техас, в городе Маска должны проживать по меньшей мере 201 человек, после чего можно будет подать заявку на регистрацию города. По словам представителя округа Бастроп, где находится строящийся Снейлбрук, на данный момент администрация не получала соответствующего заявления ни от самого Маска, ни от его организаций.

https://ria.ru/20230303/ischeznovenie-1855511924.html

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техас

остин

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илон маск, граймс (клэр буше), канье уэст, spacex, техас, остин, колорадо, в мире