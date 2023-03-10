https://ria.ru/20230310/mardzher-1857056606.html

Звезду "Чудаков" арестовали по обвинению в избиении женщины

Звезду "Чудаков" арестовали по обвинению в избиении женщины - РИА Новости, 10.03.2023

Звезду "Чудаков" арестовали по обвинению в избиении женщины

Звезду шоу "Чудаки" на MTV Бэма Марджеру арестовали по обвинению в избиении возлюбленной, сообщил TMZ. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:27

2023-03-10T17:27

2023-03-10T17:27

культура

арест

знаменитости

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Звезду шоу "Чудаки" на MTV Бэма Марджеру арестовали по обвинению в избиении возлюбленной, сообщил TMZ. По информации источника, предполагаемая жертва заявила о физическом насилии со стороны шоумена. После ареста его поместили в следственный изолятор. Однако портал не раскрыл имени новой избранницы артиста, с которой у него произошел конфликт. Марджера неоднократно участвовал в различных скандалах. В 2021 году его уволили из "Чудаков" за чрезмерное употребление алкоголя. В ответ он обвинил студию Paramount Pictures в краже своих идей. В прошлом году артист сбежал из реабилитационного центра, где лечился от алкогольной зависимости. Его задержали полицейские в одном в отеле Делри-Бич и вернули к клинику. Бэм Марджера – скейтбордист, каскадер, телеведущий и режиссер. Шоумен обрел популярность после участия в передаче "Чудаки" в 2000 году. Ранее иранский режиссер Джафар Панахи объявил голодовку в тюрьме. Его осудили за антиправительственную деятельность.

https://ria.ru/20221019/miller-1825103393.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

арест, знаменитости