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Звезду "Чудаков" арестовали по обвинению в избиении женщины - РИА Новости, 10.03.2023
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Культура
 
17:27 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/mardzher-1857056606.html
Звезду "Чудаков" арестовали по обвинению в избиении женщины
Звезду "Чудаков" арестовали по обвинению в избиении женщины - РИА Новости, 10.03.2023
Звезду "Чудаков" арестовали по обвинению в избиении женщины
Звезду шоу "Чудаки" на MTV Бэма Марджеру арестовали по обвинению в избиении возлюбленной, сообщил TMZ. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:27
2023-03-10T17:27
культура
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Звезду шоу "Чудаки" на MTV Бэма Марджеру арестовали по обвинению в избиении возлюбленной, сообщил TMZ. По информации источника, предполагаемая жертва заявила о физическом насилии со стороны шоумена. После ареста его поместили в следственный изолятор. Однако портал не раскрыл имени новой избранницы артиста, с которой у него произошел конфликт. Марджера неоднократно участвовал в различных скандалах. В 2021 году его уволили из "Чудаков" за чрезмерное употребление алкоголя. В ответ он обвинил студию Paramount Pictures в краже своих идей. В прошлом году артист сбежал из реабилитационного центра, где лечился от алкогольной зависимости. Его задержали полицейские в одном в отеле Делри-Бич и вернули к клинику. Бэм Марджера – скейтбордист, каскадер, телеведущий и режиссер. Шоумен обрел популярность после участия в передаче "Чудаки" в 2000 году. Ранее иранский режиссер Джафар Панахи объявил голодовку в тюрьме. Его осудили за антиправительственную деятельность.
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арест, знаменитости
Культура, Арест, Знаменитости
Звезду "Чудаков" арестовали по обвинению в избиении женщины

Звезду "Чудаков" Бэма Марджеру арестовали по обвинению в избиении женщины

© AP Photo / Todd WilliamsonБэм Марджера
Бэм Марджера - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Todd Williamson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Звезду шоу "Чудаки" на MTV Бэма Марджеру арестовали по обвинению в избиении возлюбленной, сообщил TMZ.
По информации источника, предполагаемая жертва заявила о физическом насилии со стороны шоумена. После ареста его поместили в следственный изолятор.
Однако портал не раскрыл имени новой избранницы артиста, с которой у него произошел конфликт.
Марджера неоднократно участвовал в различных скандалах. В 2021 году его уволили из "Чудаков" за чрезмерное употребление алкоголя. В ответ он обвинил студию Paramount Pictures в краже своих идей.
В прошлом году артист сбежал из реабилитационного центра, где лечился от алкогольной зависимости. Его задержали полицейские в одном в отеле Делри-Бич и вернули к клинику.
Бэм Марджера – скейтбордист, каскадер, телеведущий и режиссер. Шоумен обрел популярность после участия в передаче "Чудаки" в 2000 году.
Ранее иранский режиссер Джафар Панахи объявил голодовку в тюрьме. Его осудили за антиправительственную деятельность.
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