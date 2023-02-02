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Находящийся в тюрьме иранский режиссер Панахи объявил бессрочную голодовку

Находящийся в тюрьме иранский режиссер Панахи объявил бессрочную голодовку - РИА Новости, 02.02.2023

Находящийся в тюрьме иранский режиссер Панахи объявил бессрочную голодовку

Находящийся в тюрьме Эвин иранский режиссер Джафар Панахи объявил голодовку, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на соцсети супруги постановщика Тахере... РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T11:06

2023-02-02T11:06

2023-02-02T11:06

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Находящийся в тюрьме Эвин иранский режиссер Джафар Панахи объявил голодовку, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на соцсети супруги постановщика Тахере Саиди. Режиссера арестовали летом 2022 года. Назначенный ему тюремный срок — шесть лет. Приговор был вынесен еще в 2010 году, но тогда кинематографисту не пришлось отбывать наказание. Судили Панахи за антиправительственную деятельность. В 2000 году Панахи получил главный приз Венецианского кинофестиваля за ленту "Круг", в 1995 награду за дебют на Каннском кинофестиваля за ленту "Белый шар". В 2006 ему вручили "Серебряного медведя" на Берлинале за картину "Офсайд".

https://ria.ru/20230201/baldwin-1848876979.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, джафар панахи, иран