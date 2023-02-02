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Находящийся в тюрьме иранский режиссер Панахи объявил бессрочную голодовку
Находящийся в тюрьме иранский режиссер Панахи объявил бессрочную голодовку - РИА Новости, 02.02.2023
Находящийся в тюрьме иранский режиссер Панахи объявил бессрочную голодовку
Находящийся в тюрьме Эвин иранский режиссер Джафар Панахи объявил голодовку, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на соцсети супруги постановщика Тахере... РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T11:06
2023-02-02T11:06
2023-02-02T11:06
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Находящийся в тюрьме Эвин иранский режиссер Джафар Панахи объявил голодовку, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на соцсети супруги постановщика Тахере Саиди. Режиссера арестовали летом 2022 года. Назначенный ему тюремный срок — шесть лет. Приговор был вынесен еще в 2010 году, но тогда кинематографисту не пришлось отбывать наказание. Судили Панахи за антиправительственную деятельность. В 2000 году Панахи получил главный приз Венецианского кинофестиваля за ленту "Круг", в 1995 награду за дебют на Каннском кинофестиваля за ленту "Белый шар". В 2006 ему вручили "Серебряного медведя" на Берлинале за картину "Офсайд".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, джафар панахи, иран
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Джафар Панахи, Иран
Находящийся в тюрьме иранский режиссер Панахи объявил бессрочную голодовку
Находящийся в тюрьме иранский режиссер Джафар Панахи объявил бессрочную голодовку