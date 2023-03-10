https://ria.ru/20230310/malakhov-1856801455.html
Андрей Малахов и Оксана Федорова признались, что тайно воспитывают сына
Андрей Малахов и Оксана Федорова признались, что тайно воспитывают сына - РИА Новости, 10.03.2023
Андрей Малахов и Оксана Федорова признались, что тайно воспитывают сына
Андрей Малахов признался в эфире передачи "Малахов" в том, что они с телеведущей Оксаной Федоровой стали крестными родителями мальчика Жени. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T00:14
2023-03-10T00:14
2023-03-10T00:41
шоубиз
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Андрей Малахов признался в эфире передачи "Малахов" в том, что они с телеведущей Оксаной Федоровой стали крестными родителями мальчика Жени."Мы с Оксаной крестные у одного мальчика, маленького Жени. Оксана мне тогда открыла замечательное место Дивеево", – заявил журналист.Экс-"Мисс Вселенная" подтвердила слова своего друга и коллеги. Но других подробностей о крестнике оба не раскрыли. Андрей Малахов также крестный отец наследников Филиппа Киркорова – Аллы-Виктории и Мартина. Родной ребенок у журналиста тоже есть — пятилетний сын Александр. Мальчика телеведущий воспитывает вместе с супругой Натальей Шкулевой и не афиширует в СМИ.
https://ria.ru/20220623/malakhov-1797656048.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей малахов, оксана федорова, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Андрей Малахов, Оксана Федорова, Шоу-бизнес, Знаменитости
Андрей Малахов и Оксана Федорова признались, что тайно воспитывают сына
Телеведущие Андрей Малахов и Оксана Федорова признались в наличии тайного сына Жени
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Андрей Малахов признался в эфире передачи "Малахов" в том, что они с телеведущей Оксаной Федоровой стали
крестными родителями мальчика Жени.
"Мы с Оксаной крестные у одного мальчика, маленького Жени. Оксана мне тогда открыла замечательное место Дивеево", – заявил журналист.
Экс-"Мисс Вселенная" подтвердила слова своего друга и коллеги. Но других подробностей о крестнике оба не раскрыли.
Андрей Малахов также крестный отец наследников Филиппа Киркорова – Аллы-Виктории и Мартина.
Родной ребенок у журналиста тоже есть — пятилетний сын Александр. Мальчика телеведущий воспитывает вместе с супругой Натальей Шкулевой и не афиширует в СМИ.
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