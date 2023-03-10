https://ria.ru/20230310/malakhov-1856801455.html

Андрей Малахов и Оксана Федорова признались, что тайно воспитывают сына

Андрей Малахов и Оксана Федорова признались, что тайно воспитывают сына - РИА Новости, 10.03.2023

Андрей Малахов и Оксана Федорова признались, что тайно воспитывают сына

Андрей Малахов признался в эфире передачи "Малахов" в том, что они с телеведущей Оксаной Федоровой стали крестными родителями мальчика Жени. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T00:14

2023-03-10T00:14

2023-03-10T00:41

шоубиз

андрей малахов

оксана федорова

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Андрей Малахов признался в эфире передачи "Малахов" в том, что они с телеведущей Оксаной Федоровой стали крестными родителями мальчика Жени."Мы с Оксаной крестные у одного мальчика, маленького Жени. Оксана мне тогда открыла замечательное место Дивеево", – заявил журналист.Экс-"Мисс Вселенная" подтвердила слова своего друга и коллеги. Но других подробностей о крестнике оба не раскрыли. Андрей Малахов также крестный отец наследников Филиппа Киркорова – Аллы-Виктории и Мартина. Родной ребенок у журналиста тоже есть — пятилетний сын Александр. Мальчика телеведущий воспитывает вместе с супругой Натальей Шкулевой и не афиширует в СМИ.

https://ria.ru/20220623/malakhov-1797656048.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

андрей малахов, оксана федорова, шоу-бизнес, знаменитости