Рейтинг@Mail.ru
Андрей Малахов и Оксана Федорова признались, что тайно воспитывают сына - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:14 10.03.2023 (обновлено: 00:41 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/malakhov-1856801455.html
Андрей Малахов и Оксана Федорова признались, что тайно воспитывают сына
Андрей Малахов и Оксана Федорова признались, что тайно воспитывают сына - РИА Новости, 10.03.2023
Андрей Малахов и Оксана Федорова признались, что тайно воспитывают сына
Андрей Малахов признался в эфире передачи "Малахов" в том, что они с телеведущей Оксаной Федоровой стали крестными родителями мальчика Жени. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T00:14
2023-03-10T00:41
шоубиз
андрей малахов
оксана федорова
шоу-бизнес
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838563697_0:166:2115:1356_1920x0_80_0_0_d314991a741ab1c7f6cdea216738f9d6.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Андрей Малахов признался в эфире передачи "Малахов" в том, что они с телеведущей Оксаной Федоровой стали крестными родителями мальчика Жени."Мы с Оксаной крестные у одного мальчика, маленького Жени. Оксана мне тогда открыла замечательное место Дивеево", – заявил журналист.Экс-"Мисс Вселенная" подтвердила слова своего друга и коллеги. Но других подробностей о крестнике оба не раскрыли. Андрей Малахов также крестный отец наследников Филиппа Киркорова – Аллы-Виктории и Мартина. Родной ребенок у журналиста тоже есть — пятилетний сын Александр. Мальчика телеведущий воспитывает вместе с супругой Натальей Шкулевой и не афиширует в СМИ.
https://ria.ru/20220623/malakhov-1797656048.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838563697_0:29:2116:1615_1920x0_80_0_0_5d892bd833981cf87ea12c5f4cf9c395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей малахов, оксана федорова, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Андрей Малахов, Оксана Федорова, Шоу-бизнес, Знаменитости
Андрей Малахов и Оксана Федорова признались, что тайно воспитывают сына

Телеведущие Андрей Малахов и Оксана Федорова признались в наличии тайного сына Жени

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТелеведущий Андрей Малахов
Телеведущий Андрей Малахов - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Андрей Малахов признался в эфире передачи "Малахов" в том, что они с телеведущей Оксаной Федоровой стали крестными родителями мальчика Жени.
"Мы с Оксаной крестные у одного мальчика, маленького Жени. Оксана мне тогда открыла замечательное место Дивеево", – заявил журналист.
Экс-"Мисс Вселенная" подтвердила слова своего друга и коллеги. Но других подробностей о крестнике оба не раскрыли.
Андрей Малахов также крестный отец наследников Филиппа Киркорова – Аллы-Виктории и Мартина.
Родной ребенок у журналиста тоже есть — пятилетний сын Александр. Мальчика телеведущий воспитывает вместе с супругой Натальей Шкулевой и не афиширует в СМИ.
Телеведущий Андрей Малахов в парке Яхрома - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Малахов показал последнюю переписку с Шатуновым
23 июня 2022, 17:52
 
ШоубизАндрей МалаховОксана ФедороваШоу-бизнесЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала