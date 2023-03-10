https://ria.ru/20230310/maksimova-1856993898.html

"Можно смотреть бесконечно": Максимова восхитила Сеть элегантным образом

"Можно смотреть бесконечно": Максимова восхитила Сеть элегантным образом - РИА Новости, 10.03.2023

"Можно смотреть бесконечно": Максимова восхитила Сеть элегантным образом

Актриса Полина Максимова восхитила Сеть снимком с премьеры фильма Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T19:29

2023-03-10T19:29

2023-03-10T19:29

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Актриса Полина Максимова восхитила Сеть снимком с премьеры фильма Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Полина Максимова вышла на красную дорожку в лаконичном золотистом платье, подчеркнувшим ее стройную фигуру. Образ дополнили массивные серьги и аккуратная укладка.Подписчиков восхитил необычный и элегантный образ кинозвезды. В комментариях они сразу похвалил ее за выбранный наряд и сравнили с изящной статуэткой. В фильме "На солнце, вдоль рядов кукурузы" рассказывают о подвиге героя России Дамира Юсупова, который совершил аварийную посадку под Жуковским в 2019 году. Полина Максимова исполнила в киноленте роль одной из пассажирок лайнера.

https://ria.ru/20221024/pink-1826341722.html

россия

жуковский

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, знаменитости, красота, россия, жуковский, сарик андреасян, дамир юсупов