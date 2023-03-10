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"Можно смотреть бесконечно": Максимова восхитила Сеть элегантным образом
"Можно смотреть бесконечно": Максимова восхитила Сеть элегантным образом - РИА Новости, 10.03.2023
"Можно смотреть бесконечно": Максимова восхитила Сеть элегантным образом
Актриса Полина Максимова восхитила Сеть снимком с премьеры фильма Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T19:29
2023-03-10T19:29
2023-03-10T19:29
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Актриса Полина Максимова восхитила Сеть снимком с премьеры фильма Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Полина Максимова вышла на красную дорожку в лаконичном золотистом платье, подчеркнувшим ее стройную фигуру. Образ дополнили массивные серьги и аккуратная укладка.Подписчиков восхитил необычный и элегантный образ кинозвезды. В комментариях они сразу похвалил ее за выбранный наряд и сравнили с изящной статуэткой. В фильме "На солнце, вдоль рядов кукурузы" рассказывают о подвиге героя России Дамира Юсупова, который совершил аварийную посадку под Жуковским в 2019 году. Полина Максимова исполнила в киноленте роль одной из пассажирок лайнера.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, знаменитости, красота, россия, жуковский, сарик андреасян, дамир юсупов
Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости, Красота, Россия, Жуковский, Сарик Андреасян, Дамир Юсупов
"Можно смотреть бесконечно": Максимова восхитила Сеть элегантным образом
Актриса Полина Максимова восхитила подписчиков фотографией в облегающем атласном платье
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Актриса Полина Максимова восхитила Сеть снимком с премьеры фильма Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы".
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"Премьера "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Для меня честь быть частью этой истории. Спасибо всем причастным!" – подписала снимок актриса в своей соцсети.
Полина Максимова вышла на красную дорожку в лаконичном золотистом платье, подчеркнувшим ее стройную фигуру. Образ дополнили массивные серьги и аккуратная укладка.
Подписчиков восхитил необычный и элегантный образ кинозвезды. В комментариях они сразу похвалил ее за выбранный наряд и сравнили с изящной статуэткой.
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"Как статуэточка!", "Вы похожи на принцессу Диану!", "На вас можно смотреть бесконечно!", "Потрясающий образ", – прокомментировали поклонники актрисы.
В фильме "На солнце, вдоль рядов кукурузы" рассказывают о подвиге героя России Дамира Юсупова, который совершил аварийную посадку под Жуковским в 2019 году. Полина Максимова исполнила в киноленте роль одной из пассажирок лайнера.
Поклонники восхитились спортивной фигурой 43-летней Pink