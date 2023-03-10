Рейтинг@Mail.ru
"Можно смотреть бесконечно": Максимова восхитила Сеть элегантным образом - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:29 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/maksimova-1856993898.html
"Можно смотреть бесконечно": Максимова восхитила Сеть элегантным образом
"Можно смотреть бесконечно": Максимова восхитила Сеть элегантным образом - РИА Новости, 10.03.2023
"Можно смотреть бесконечно": Максимова восхитила Сеть элегантным образом
Актриса Полина Максимова восхитила Сеть снимком с премьеры фильма Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T19:29
2023-03-10T19:29
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
красота
россия
жуковский
сарик андреасян
дамир юсупов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856999558_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_1313dff994d6e28dea769c8874270182.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Актриса Полина Максимова восхитила Сеть снимком с премьеры фильма Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Полина Максимова вышла на красную дорожку в лаконичном золотистом платье, подчеркнувшим ее стройную фигуру. Образ дополнили массивные серьги и аккуратная укладка.Подписчиков восхитил необычный и элегантный образ кинозвезды. В комментариях они сразу похвалил ее за выбранный наряд и сравнили с изящной статуэткой. В фильме "На солнце, вдоль рядов кукурузы" рассказывают о подвиге героя России Дамира Юсупова, который совершил аварийную посадку под Жуковским в 2019 году. Полина Максимова исполнила в киноленте роль одной из пассажирок лайнера.
https://ria.ru/20221024/pink-1826341722.html
россия
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856999558_421:0:2958:1903_1920x0_80_0_0_db535fd856293aff28a5fdb8e96af407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шоу-бизнес, знаменитости, красота, россия, жуковский, сарик андреасян, дамир юсупов
Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости, Красота, Россия, Жуковский, Сарик Андреасян, Дамир Юсупов
"Можно смотреть бесконечно": Максимова восхитила Сеть элегантным образом

Актриса Полина Максимова восхитила подписчиков фотографией в облегающем атласном платье

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьера фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
Премьера фильма На солнце, вдоль рядов кукурузы - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Актриса Полина Максимова восхитила Сеть снимком с премьеры фильма Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы".
«

"Премьера "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Для меня честь быть частью этой истории. Спасибо всем причастным!" – подписала снимок актриса в своей соцсети.

Полина Максимова вышла на красную дорожку в лаконичном золотистом платье, подчеркнувшим ее стройную фигуру. Образ дополнили массивные серьги и аккуратная укладка.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьера фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
Премьера фильма На солнце, вдоль рядов кукурузы - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Премьера фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
Подписчиков восхитил необычный и элегантный образ кинозвезды. В комментариях они сразу похвалил ее за выбранный наряд и сравнили с изящной статуэткой.
«

"Как статуэточка!", "Вы похожи на принцессу Диану!", "На вас можно смотреть бесконечно!", "Потрясающий образ", – прокомментировали поклонники актрисы.

В фильме "На солнце, вдоль рядов кукурузы" рассказывают о подвиге героя России Дамира Юсупова, который совершил аварийную посадку под Жуковским в 2019 году. Полина Максимова исполнила в киноленте роль одной из пассажирок лайнера.
Американская певица Пинк на American Music Awards в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. 8 января 2018 - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Поклонники восхитились спортивной фигурой 43-летней Pink
24 октября 2022, 18:17
 
ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостиКрасотаРоссияЖуковскийСарик АндреасянДамир Юсупов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала