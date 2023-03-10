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В Магаданской области появятся новые туристические маршруты - РИА Новости, 10.03.2023
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Туризм
 
16:34 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/magadan-1857058584.html
В Магаданской области появятся новые туристические маршруты
В Магаданской области появятся новые туристические маршруты - РИА Новости, 10.03.2023
В Магаданской области появятся новые туристические маршруты
Туристические маршруты в округах Магаданской области включат в проект "Большая Колымская тропа", сеть экотроп обустроят, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:34
2023-03-10T16:34
туризм
новости - туризм
магаданская область
сусуман
отдых в россии
туризм
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МАГАДАН, 10 мар – РИА Новости. Туристические маршруты в округах Магаданской области включат в проект "Большая Колымская тропа", сеть экотроп обустроят, сообщает правительство региона. "Взойти на "Три богатыря" или "Спящий рыцарь" с комфортом, не опасаясь за собственную безопасность, будет возможно благодаря включению маршрутов в муниципальных округах в "Большую Колымскую тропу", – сообщает ведомство. В середине февраля сотрудники регионального Агентства по туризму презентовали проект в Сусуманском и Ягоднинском округах. Основная задача проекта – обустройство сети экотроп разной направленности (пеших, велосипедных, лыжных, водных и комбинированных) в Магаданской области.До начала работ были проведены встречи с туристическим и краеведческим сообществом в Ягодном и Сусумане. Инициативная группа предложила благоустроить известный маршрут на сопку "Три богатыря". Тропа проходит по живописному горному склону, откуда открывается вид на город Сусуман и его окрестности. "Идеально подходит как для ознакомления с природными достопримечательностями города, так и для кардиотренировки", – сообщает правительство региона.
https://ria.ru/20230216/kaliningrad-1852491645.html
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новости - туризм, магаданская область, сусуман, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Магаданская область, Сусуман, отдых в России, Туризм
В Магаданской области появятся новые туристические маршруты

В Магадане благоустроят известный турмаршрут на сопку "Три богатыря"

© Фото : предоставлено Богданом БулычевымМагадан
Магадан - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : предоставлено Богданом Булычевым
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 10 мар – РИА Новости. Туристические маршруты в округах Магаданской области включат в проект "Большая Колымская тропа", сеть экотроп обустроят, сообщает правительство региона.
"Взойти на "Три богатыря" или "Спящий рыцарь" с комфортом, не опасаясь за собственную безопасность, будет возможно благодаря включению маршрутов в муниципальных округах в "Большую Колымскую тропу", – сообщает ведомство.
В середине февраля сотрудники регионального Агентства по туризму презентовали проект в Сусуманском и Ягоднинском округах. Основная задача проекта – обустройство сети экотроп разной направленности (пеших, велосипедных, лыжных, водных и комбинированных) в Магаданской области.
До начала работ были проведены встречи с туристическим и краеведческим сообществом в Ягодном и Сусумане. Инициативная группа предложила благоустроить известный маршрут на сопку "Три богатыря". Тропа проходит по живописному горному склону, откуда открывается вид на город Сусуман и его окрестности. "Идеально подходит как для ознакомления с природными достопримечательностями города, так и для кардиотренировки", – сообщает правительство региона.
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