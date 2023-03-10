https://ria.ru/20230310/lukashenko-1856966857.html

Лукашенко поручил минимизировать зависимость от технологий Запада

Лукашенко поручил минимизировать зависимость от технологий Запада - РИА Новости, 10.03.2023

Лукашенко поручил минимизировать зависимость от технологий Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение двух-трех лет страна должна минимизировать зависимость от западных технологий и комплектующих. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:19

2023-03-10T12:19

2023-03-10T13:35

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МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение двух-трех лет страна должна минимизировать зависимость от западных технологий и комплектующих. "Везде, где замена импортного рациональна, должно создаваться и внедряться свое, белорусское. Но не методом слепого копирования, а с улучшенными характеристиками. Зависимость от западных технологий и комплектующих нужно минимизировать в течение двух-трех лет", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии. Белорусский президент отметил, что в 2022 году на рекордном для страны уровне сложилось поступление валютной выручки на чистой основе. Этому способствовала благоприятная экспортная конъюнктура и застопорившийся импорт оборудования и технологий, пояснил он. "Такой дефицит и отложенный спрос может нам аукнуться в ближайшие годы повышением давления на валютный рынок. Поэтому мы просто обязаны обеспечить себя технологиями. Сложившаяся ситуация преподнесла нам мощный урок того, как нивелировать санкционное давление. Все лучшие белорусские умы - ученые и конструкторы - должны трудиться уже не просто на импортозамещение, а на импортонезависимость страны", - сказал президент. Он заявил, что необходимо максимально ускорить реализацию импортозамещающих проектов с Россией. "Это производства, которые просто критически нужны обеим странам. Особенно микроэлектроника. Россия нуждается в этой продукции. Мне докладывают, что в течение последних месяцев поставки туда отечественной микроэлектроники выросли в несколько раз. Но останавливаться нельзя. Нам необходимо завоевать и удержать на будущее российский рынок. А в перспективе освоить и новые рынки", - поручил президент. В свою очередь госагентство Белта передает, что глава государства раскритиковал работу по выборке кредитов на реализацию инвестиционных проектов, в том числе импортозамещающих. Он отметил, что деньги под проекты выделить готовы, но как таковых проектов не предлагается."Я это увидел по России. Все, с президентом договорились, деньги выделяем. А когда россияне говорят: "Белорусы, дайте нам проекты. Полтора миллиарда долларов (в эквиваленте – ред.) - дайте нам проекты" - так телепались несколько месяцев, и то под полтора миллиарда проектов не набрали", - заметил президент.После прошедших 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Ограничения были расширены в 2022 году из-за поддержки Белоруссией военной спецоперации РФ на Украине. На этом фоне Белоруссия проводит активную работу по переориентации экспорта и логистики, а также по импортозамещению, в том числе во взаимодействии с Россией.

https://ria.ru/20230310/belorussiya-1856949711.html

https://ria.ru/20230309/shos-1856699634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, сша, александр лукашенко, в мире