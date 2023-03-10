https://ria.ru/20230310/lisichansk-1856921423.html
В ЛНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве
В ЛНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве - РИА Новости, 10.03.2023
В ЛНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве
Мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве в районе города Лисичанск в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:41
2023-03-10T09:41
2023-03-10T09:41
лисичанск
луганская народная республика
киев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве в районе города Лисичанск в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР. До начала спецоперации Лисичанск и окрестности были под контролем Киева, сейчас данный район периодически обстреливается со стороны украинских войск. "В районе Лисичанска, в селе Белая гора в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на берегу реки Северский Донец пострадал мужчина 1959 года рождения", - сказал представитель МЧС. По его словам, мужчина был доставлен в больницу Лисичанска с минно-взрывной травмой и оторванной стопой.
https://ria.ru/20230305/miny-1856021780.html
https://ria.ru/20230218/rebenok-1852910846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, луганская народная республика, киев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Лисичанск, Луганская Народная Республика, Киев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В ЛНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве
В районе Лисичанска в ЛНР мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве