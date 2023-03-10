https://ria.ru/20230310/lisichansk-1856921423.html

В ЛНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве

В ЛНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве - РИА Новости, 10.03.2023

В ЛНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве

Мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве в районе города Лисичанск в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T09:41

2023-03-10T09:41

2023-03-10T09:41

лисичанск

луганская народная республика

киев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве в районе города Лисичанск в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР. До начала спецоперации Лисичанск и окрестности были под контролем Киева, сейчас данный район периодически обстреливается со стороны украинских войск. "В районе Лисичанска, в селе Белая гора в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на берегу реки Северский Донец пострадал мужчина 1959 года рождения", - сказал представитель МЧС. По его словам, мужчина был доставлен в больницу Лисичанска с минно-взрывной травмой и оторванной стопой.

https://ria.ru/20230305/miny-1856021780.html

https://ria.ru/20230218/rebenok-1852910846.html

лисичанск

луганская народная республика

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

лисичанск, луганская народная республика, киев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия