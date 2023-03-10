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Красноярские леса будут защищать более пяти тысяч пожарных - РИА Новости, 10.03.2023
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16:22 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/les-1857055771.html
Красноярские леса будут защищать более пяти тысяч пожарных
Красноярские леса будут защищать более пяти тысяч пожарных - РИА Новости, 10.03.2023
Красноярские леса будут защищать более пяти тысяч пожарных
Более 5 тысяч лесных пожарных и 2,5 тысячи единиц техники будут охранять от природных пожаров леса в Красноярском крае, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:22
2023-03-10T16:22
красноярский край
богучанский район
рыбинский район
александр усс
безопасность
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КРАСНОЯРСК, 10 мар - РИА Новости. Более 5 тысяч лесных пожарных и 2,5 тысячи единиц техники будут охранять от природных пожаров леса в Красноярском крае, сообщает пресс-служба главы региона. Это было озвучено на заседании КЧС по подготовке к сезону паводков и пожаров под председательством губернатора Александра Усса. По предварительному прогнозу синоптиков, март будет теплее нормы, осадки ожидаются в пределах нормы, сход снега в южных и центральных районах возможен в первой половине апреля. По поручению губернатора особое внимание уделяется защите от стихии населенных пунктов и оснащению их необходимыми силами и средствами. "Для этого в этом году краевое финансирование увеличено более чем в два раза. Так, на обеспечение пожарной безопасности территории края получат 150 млн рублей. Средства направят на опашку для защиты поселений, закупку необходимого инвентаря, приобретение ГСМ, организацию профилактических мероприятий", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что в 2022 году благодаря губернаторской программе "Чистый край" 100 сельских советов получили тракторы "Беларус" с комплектами спецоборудования. Техника предназначена в том числе для проведения противопожарных мероприятий. В этом году спецтехнику по губернаторской программе получат еще 58 муниципалитетов. "Активно готовятся к сезону и лесопожарные формирования. Охранять леса от огня в этом году будет увеличенная группировка сил и средств - более 5 тысяч человек и 2,5 тысячи единиц техники", - говорится в сообщении. Также продолжается укрепление материально-технической базы пожарно-спасательных служб. В 2022 году в Сухобузимском и Богучанском районах выполнили капитальный ремонт двух зданий, в Канском и Рыбинском районах продолжается строительство новых помещений для пожарной охраны. Также для пожарных подразделений приобрели 9 единиц спецтехники. Кроме того, в этом году на развитие и укрепление подразделений добровольной пожарной охраны из краевого бюджета выделено 40 млн рублей (в 2022 – 15 млн). Добровольцам приобретут экипировку, оборудование для борьбы с огнем, отремонтируют и построят помещения. Что касается противопаводковой работы, то в территориях с затороопасными участками предусмотрено проведение авиапатрулирования и взрывных работ, а также ослабление ледового покрова. Для ликвидации возможных ЧС в период весеннего половодья и паводков в крае создан резерв материальных ресурсов. Его хранение организовано на пяти складах вблизи Красноярска, а также в Минусинске, Енисейске, Северо-Енисейске, Богучанах, Ярцево, Зотино, Ворогово, Курагино и Балахте.
https://ria.ru/20230112/zakupka-1844423618.html
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красноярский край, богучанский район, рыбинский район, александр усс, безопасность
Красноярский край, Богучанский район, Рыбинский район, Александр Усс, Безопасность
Красноярские леса будут защищать более пяти тысяч пожарных

Леса в Красноярском крае будут защищать более пяти тысяч пожарных и спецтехника

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛесные пожары
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лесные пожары. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 10 мар - РИА Новости. Более 5 тысяч лесных пожарных и 2,5 тысячи единиц техники будут охранять от природных пожаров леса в Красноярском крае, сообщает пресс-служба главы региона.
Это было озвучено на заседании КЧС по подготовке к сезону паводков и пожаров под председательством губернатора Александра Усса. По предварительному прогнозу синоптиков, март будет теплее нормы, осадки ожидаются в пределах нормы, сход снега в южных и центральных районах возможен в первой половине апреля.
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По поручению губернатора особое внимание уделяется защите от стихии населенных пунктов и оснащению их необходимыми силами и средствами.
"Для этого в этом году краевое финансирование увеличено более чем в два раза. Так, на обеспечение пожарной безопасности территории края получат 150 млн рублей. Средства направят на опашку для защиты поселений, закупку необходимого инвентаря, приобретение ГСМ, организацию профилактических мероприятий", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что в 2022 году благодаря губернаторской программе "Чистый край" 100 сельских советов получили тракторы "Беларус" с комплектами спецоборудования. Техника предназначена в том числе для проведения противопожарных мероприятий. В этом году спецтехнику по губернаторской программе получат еще 58 муниципалитетов.
"Активно готовятся к сезону и лесопожарные формирования. Охранять леса от огня в этом году будет увеличенная группировка сил и средств - более 5 тысяч человек и 2,5 тысячи единиц техники", - говорится в сообщении.
Также продолжается укрепление материально-технической базы пожарно-спасательных служб. В 2022 году в Сухобузимском и Богучанском районах выполнили капитальный ремонт двух зданий, в Канском и Рыбинском районах продолжается строительство новых помещений для пожарной охраны. Также для пожарных подразделений приобрели 9 единиц спецтехники.
Кроме того, в этом году на развитие и укрепление подразделений добровольной пожарной охраны из краевого бюджета выделено 40 млн рублей (в 2022 – 15 млн). Добровольцам приобретут экипировку, оборудование для борьбы с огнем, отремонтируют и построят помещения.
Что касается противопаводковой работы, то в территориях с затороопасными участками предусмотрено проведение авиапатрулирования и взрывных работ, а также ослабление ледового покрова. Для ликвидации возможных ЧС в период весеннего половодья и паводков в крае создан резерв материальных ресурсов. Его хранение организовано на пяти складах вблизи Красноярска, а также в Минусинске, Енисейске, Северо-Енисейске, Богучанах, Ярцево, Зотино, Ворогово, Курагино и Балахте.
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