https://ria.ru/20230310/les-1856953493.html

Мишустин призвал продолжать работу по модернизации лесного комплекса

Мишустин призвал продолжать работу по модернизации лесного комплекса - РИА Новости, 10.03.2023

Мишустин призвал продолжать работу по модернизации лесного комплекса

Российским властям нужно продолжать работу по модернизации лесного комплекса и реализовать все необходимые мероприятия для защиты лесного фонда, заявил... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:38

2023-03-10T11:38

2023-03-10T11:38

россия

михаил мишустин

иван советников

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

экономика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российским властям нужно продолжать работу по модернизации лесного комплекса и реализовать все необходимые мероприятия для защиты лесного фонда, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Рослесхоза Иваном Советниковым. "Нужно и дальше продолжать работу по модернизации лесного комплекса, формированию для предприятий в первую очередь условий для развития, расширения, создания новых рабочих мест по всей стране. И конечно, реализовать все необходимые мероприятия для охраны, защиты и восстановления лесного фонда. Все эти задачи одинаково важны как для экономики, так и для наших людей, в том числе будущих поколений", – сказал премьер. Встреча Мишустина и Советникова прошла в пятницу. Во время беседы премьер предложил обсудить итоги работы Рослесхоза в 2022 году.

https://ria.ru/20230210/putin-1851216991.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), экономика