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Мишустин призвал продолжать работу по модернизации лесного комплекса - РИА Новости, 10.03.2023
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11:38 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/les-1856953493.html
Мишустин призвал продолжать работу по модернизации лесного комплекса
Мишустин призвал продолжать работу по модернизации лесного комплекса - РИА Новости, 10.03.2023
Мишустин призвал продолжать работу по модернизации лесного комплекса
Российским властям нужно продолжать работу по модернизации лесного комплекса и реализовать все необходимые мероприятия для защиты лесного фонда, заявил... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T11:38
2023-03-10T11:38
россия
михаил мишустин
иван советников
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
экономика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российским властям нужно продолжать работу по модернизации лесного комплекса и реализовать все необходимые мероприятия для защиты лесного фонда, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Рослесхоза Иваном Советниковым. "Нужно и дальше продолжать работу по модернизации лесного комплекса, формированию для предприятий в первую очередь условий для развития, расширения, создания новых рабочих мест по всей стране. И конечно, реализовать все необходимые мероприятия для охраны, защиты и восстановления лесного фонда. Все эти задачи одинаково важны как для экономики, так и для наших людей, в том числе будущих поколений", – сказал премьер. Встреча Мишустина и Советникова прошла в пятницу. Во время беседы премьер предложил обсудить итоги работы Рослесхоза в 2022 году.
https://ria.ru/20230210/putin-1851216991.html
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россия, михаил мишустин, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), экономика
Россия, Михаил Мишустин, Иван Советников, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Экономика
Мишустин призвал продолжать работу по модернизации лесного комплекса

Мишустин на встрече с главой Рослесхоза призвал продолжать модернизацию лесного комплекса

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российским властям нужно продолжать работу по модернизации лесного комплекса и реализовать все необходимые мероприятия для защиты лесного фонда, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Рослесхоза Иваном Советниковым.
"Нужно и дальше продолжать работу по модернизации лесного комплекса, формированию для предприятий в первую очередь условий для развития, расширения, создания новых рабочих мест по всей стране. И конечно, реализовать все необходимые мероприятия для охраны, защиты и восстановления лесного фонда. Все эти задачи одинаково важны как для экономики, так и для наших людей, в том числе будущих поколений", – сказал премьер.
Встреча Мишустина и Советникова прошла в пятницу. Во время беседы премьер предложил обсудить итоги работы Рослесхоза в 2022 году.
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РоссияМихаил МишустинИван СоветниковФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Экономика
 
 
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