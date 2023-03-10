https://ria.ru/20230310/leopard-1857077066.html
В Германии начали наращивать выпуск компонентов для танков Leopard 2
В Германии начали наращивать выпуск компонентов для танков Leopard 2 - РИА Новости, 10.03.2023
В Германии начали наращивать выпуск компонентов для танков Leopard 2
Немецкий производитель компонентов для танка Leopard 2 Renk AG начал наращивать темпы производства, заявила исполнительный директор компании Сюзанна Виганд в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:06
2023-03-10T17:06
2023-03-10T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
германия
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минобороны германии
сергей лавров
борис писториус
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Немецкий производитель компонентов для танка Leopard 2 Renk AG начал наращивать темпы производства, заявила исполнительный директор компании Сюзанна Виганд в интервью агентству Bloomberg. "Мы начали наращивать темпы производства без конкретных заказов, чтобы быть уверенными, что к моменту поступления запроса мы будем готовы", — пояснила она.Отмечается, что в прошлом году компания Renk, выпускающая компоненты для немецких Leopard 2 и французских Leclerc, увеличила рабочую силу на 13 процентов на фоне заявления властей о планах выделить 100 миллиардов евро для модернизации войск.При этом, по данным издания, немецкое правительство не спешит направлять заказы на новые системы вооружений. В то же время изменение отношения общества к бундесверу после начала украинского кризиса укрепило политическую приверженность Германии наращивать расходы на оборону. "Люди сейчас лучше понимают необходимость обеспечения национальной обороны и то, что поддержание боеспособных вооруженных сил будет стоить денег", — добавила Виганд.В январе Берлин после давления со стороны союзников по НАТО заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецкой техники другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как уточнил в среду глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, в марте 18 немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6 вместе с бригадами отправятся в зону конфликта на Украине.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230306/tank-1856102976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, leopard 2, минобороны германии, сергей лавров, борис писториус, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Leopard 2, Минобороны Германии, Сергей Лавров, Борис Писториус, НАТО
В Германии начали наращивать выпуск компонентов для танков Leopard 2
Bloomberg: производитель компонентов для Leopard 2 Renk AG начал наращивать производство
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Немецкий производитель компонентов для танка Leopard 2 Renk AG начал наращивать темпы производства, заявила исполнительный директор компании Сюзанна Виганд в интервью агентству Bloomberg
.
Leopard 2 — основной боевой танк армии ФРГ. Машина оснащена системой радиационной, химической, биологической защиты и автоматическими системами пожаротушения. Танк вооружен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall RH-M-120 и может нести 42 снаряда к основному орудию. Дополнительное вооружение включает два пулемета, один из которых спарен с основным орудием, а второй является зенитным и монтируется поверх крыши.
"Мы начали наращивать темпы производства без конкретных заказов, чтобы быть уверенными, что к моменту поступления запроса мы будем готовы", — пояснила она.
Отмечается, что в прошлом году компания Renk, выпускающая компоненты для немецких Leopard 2 и французских Leclerc, увеличила рабочую силу на 13 процентов на фоне заявления властей о планах выделить 100 миллиардов евро для модернизации войск.
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При этом, по данным издания, немецкое правительство не спешит направлять заказы на новые системы вооружений. В то же время изменение отношения общества к бундесверу после начала украинского кризиса укрепило политическую приверженность Германии наращивать расходы на оборону.
"Люди сейчас лучше понимают необходимость обеспечения национальной обороны и то, что поддержание боеспособных вооруженных сил будет стоить денег", — добавила Виганд.
В январе Берлин после давления со стороны союзников по НАТО
заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецкой техники другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как уточнил в среду глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, в марте 18 немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6 вместе с бригадами отправятся в зону конфликта на Украине.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии
и других стран.