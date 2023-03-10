https://ria.ru/20230310/leopard-1857077066.html

В Германии начали наращивать выпуск компонентов для танков Leopard 2

В Германии начали наращивать выпуск компонентов для танков Leopard 2 - РИА Новости, 10.03.2023

В Германии начали наращивать выпуск компонентов для танков Leopard 2

Немецкий производитель компонентов для танка Leopard 2 Renk AG начал наращивать темпы производства, заявила исполнительный директор компании Сюзанна Виганд в... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:06

2023-03-10T17:06

2023-03-10T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

германия

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минобороны германии

сергей лавров

борис писториус

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Немецкий производитель компонентов для танка Leopard 2 Renk AG начал наращивать темпы производства, заявила исполнительный директор компании Сюзанна Виганд в интервью агентству Bloomberg. "Мы начали наращивать темпы производства без конкретных заказов, чтобы быть уверенными, что к моменту поступления запроса мы будем готовы", — пояснила она.Отмечается, что в прошлом году компания Renk, выпускающая компоненты для немецких Leopard 2 и французских Leclerc, увеличила рабочую силу на 13 процентов на фоне заявления властей о планах выделить 100 миллиардов евро для модернизации войск.При этом, по данным издания, немецкое правительство не спешит направлять заказы на новые системы вооружений. В то же время изменение отношения общества к бундесверу после начала украинского кризиса укрепило политическую приверженность Германии наращивать расходы на оборону. "Люди сейчас лучше понимают необходимость обеспечения национальной обороны и то, что поддержание боеспособных вооруженных сил будет стоить денег", — добавила Виганд.В январе Берлин после давления со стороны союзников по НАТО заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецкой техники другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Как уточнил в среду глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, в марте 18 немецких и три португальских танка Leopard 2 модели A6 вместе с бригадами отправятся в зону конфликта на Украине.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230306/tank-1856102976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, украина, leopard 2, минобороны германии, сергей лавров, борис писториус, нато