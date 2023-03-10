https://ria.ru/20230310/lavrov-1857019960.html

Лавров рассказал о короткой беседе с Блинкеном на "двадцатке"

Лавров рассказал о короткой беседе с Блинкеном на "двадцатке" - РИА Новости, 10.03.2023

Лавров рассказал о короткой беседе с Блинкеном на "двадцатке"

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на прошедшей в Индии на G20 встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном речь шла о ситуации в сфере стратегической... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T14:25

2023-03-10T14:25

2023-03-10T15:05

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большая двадцатка

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на прошедшей в Индии на G20 встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном речь шла о ситуации в сфере стратегической стабильности в контексте ДСНВ и об Украине."С обеих сторон сделаны сообщения о том, что мы обсуждали ситуацию в сфере стратегической стабильности в контексте ДСНВ и украинскую тему, поэтому я не раскрываю никаких секретов в отношении того, о чем мы говорили, - больше мы ничего обсуждали", - сказал он в интервью программе "Большая игра", ссылку на которую МИД разместил в своем телеграм-канале."Мы обсуждали только стратегическую стабильность и украинскую тему, я не хочу вдаваться в детали того, как эта короткая 10-минутная беседа сложилась, но, в принципе, все то, что я услышал, укладывается в уже известную публично озвученную, неоднократно подчеркиваемую позицию США в этой связи", - добавил министр.Он рассказал, что в ходе встречи "дал, естественно, подробные разъяснения, особенно в том, что касается Договора о стратегических наступательных вооружениях, нашу позицию подробнейшим образом, вынужденный характер нашего шага по приостановке действия этого Договора подробнейшим образом объяснил президент в своем послании Федеральному собранию, поэтому здесь тоже ничего нового по большому счету"."Лишний раз показывает, как низко мы все пали в нашей многосторонней дипломатии, если вот эта естественная встреча в кулуарах, каковых было, ну сотни, сейчас рассматривается как некий даже уже повод для гадания, что это - прорыв или не прорыв, искра какая-то, надежда, что диалоги будут восстанавливаться", - посетовал он, добавив, что "это прискорбно, это печально такое восприятие психологическое элементарного дипломатического контакта".

https://ria.ru/20230303/vstrecha-1855504250.html

https://ria.ru/20230303/uilan-1855530242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, сша, россия, индия, сергей лавров, энтони блинкен, большая двадцатка