https://ria.ru/20230310/lavrov-1857019960.html
Лавров рассказал о короткой беседе с Блинкеном на "двадцатке"
Лавров рассказал о короткой беседе с Блинкеном на "двадцатке" - РИА Новости, 10.03.2023
Лавров рассказал о короткой беседе с Блинкеном на "двадцатке"
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на прошедшей в Индии на G20 встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном речь шла о ситуации в сфере стратегической... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:25
2023-03-10T14:25
2023-03-10T15:05
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сергей лавров
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большая двадцатка
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на прошедшей в Индии на G20 встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном речь шла о ситуации в сфере стратегической стабильности в контексте ДСНВ и об Украине."С обеих сторон сделаны сообщения о том, что мы обсуждали ситуацию в сфере стратегической стабильности в контексте ДСНВ и украинскую тему, поэтому я не раскрываю никаких секретов в отношении того, о чем мы говорили, - больше мы ничего обсуждали", - сказал он в интервью программе "Большая игра", ссылку на которую МИД разместил в своем телеграм-канале."Мы обсуждали только стратегическую стабильность и украинскую тему, я не хочу вдаваться в детали того, как эта короткая 10-минутная беседа сложилась, но, в принципе, все то, что я услышал, укладывается в уже известную публично озвученную, неоднократно подчеркиваемую позицию США в этой связи", - добавил министр.Он рассказал, что в ходе встречи "дал, естественно, подробные разъяснения, особенно в том, что касается Договора о стратегических наступательных вооружениях, нашу позицию подробнейшим образом, вынужденный характер нашего шага по приостановке действия этого Договора подробнейшим образом объяснил президент в своем послании Федеральному собранию, поэтому здесь тоже ничего нового по большому счету"."Лишний раз показывает, как низко мы все пали в нашей многосторонней дипломатии, если вот эта естественная встреча в кулуарах, каковых было, ну сотни, сейчас рассматривается как некий даже уже повод для гадания, что это - прорыв или не прорыв, искра какая-то, надежда, что диалоги будут восстанавливаться", - посетовал он, добавив, что "это прискорбно, это печально такое восприятие психологическое элементарного дипломатического контакта".
https://ria.ru/20230303/vstrecha-1855504250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, сша, россия, индия, сергей лавров, энтони блинкен, большая двадцатка
Украина, В мире, США, Россия, Индия, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Большая двадцатка
Лавров рассказал о короткой беседе с Блинкеном на "двадцатке"
Лавров рассказал, что обсудил с Блинкеном ДСНВ и Украину во время беседы на двадцатке
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал
, что на прошедшей в Индии на G20 встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном речь шла о ситуации в сфере стратегической стабильности в контексте ДСНВ и об Украине.
"С обеих сторон сделаны сообщения о том, что мы обсуждали ситуацию в сфере стратегической стабильности в контексте ДСНВ и украинскую тему, поэтому я не раскрываю никаких секретов в отношении того, о чем мы говорили, - больше мы ничего обсуждали", - сказал он в интервью программе "Большая игра", ссылку на которую МИД разместил в своем телеграм-канале.
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"Мы обсуждали только стратегическую стабильность и украинскую тему, я не хочу вдаваться в детали того, как эта короткая 10-минутная беседа сложилась, но, в принципе, все то, что я услышал, укладывается в уже известную публично озвученную, неоднократно подчеркиваемую позицию США в этой связи", - добавил министр.
Он рассказал, что в ходе встречи "дал, естественно, подробные разъяснения, особенно в том, что касается Договора о стратегических наступательных вооружениях, нашу позицию подробнейшим образом, вынужденный характер нашего шага по приостановке действия этого Договора подробнейшим образом объяснил президент в своем послании Федеральному собранию, поэтому здесь тоже ничего нового по большому счету".
«
"Мы говорили конструктивно, без каких-либо эмоций, мы пожали друг другу руки при встрече и расставании, это был нормальный разговор", - сказал он. При этом министр обратил внимание на ненормальность ситуации, при которой США "обрубили все каналы диалога". Вместе с тем, по словам Лаврова, это был "абсолютно цивилизованный разговор".
"Лишний раз показывает, как низко мы все пали в нашей многосторонней дипломатии, если вот эта естественная встреча в кулуарах, каковых было, ну сотни, сейчас рассматривается как некий даже уже повод для гадания, что это - прорыв или не прорыв, искра какая-то, надежда, что диалоги будут восстанавливаться", - посетовал он, добавив, что "это прискорбно, это печально такое восприятие психологическое элементарного дипломатического контакта".
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