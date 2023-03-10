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Лавров рассказал о короткой беседе с Блинкеном на "двадцатке" - РИА Новости, 10.03.2023
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14:25 10.03.2023 (обновлено: 15:05 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/lavrov-1857019960.html
Лавров рассказал о короткой беседе с Блинкеном на "двадцатке"
Лавров рассказал о короткой беседе с Блинкеном на "двадцатке" - РИА Новости, 10.03.2023
Лавров рассказал о короткой беседе с Блинкеном на "двадцатке"
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на прошедшей в Индии на G20 встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном речь шла о ситуации в сфере стратегической... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T14:25
2023-03-10T15:05
украина
в мире
сша
россия
индия
сергей лавров
энтони блинкен
большая двадцатка
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на прошедшей в Индии на G20 встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном речь шла о ситуации в сфере стратегической стабильности в контексте ДСНВ и об Украине."С обеих сторон сделаны сообщения о том, что мы обсуждали ситуацию в сфере стратегической стабильности в контексте ДСНВ и украинскую тему, поэтому я не раскрываю никаких секретов в отношении того, о чем мы говорили, - больше мы ничего обсуждали", - сказал он в интервью программе "Большая игра", ссылку на которую МИД разместил в своем телеграм-канале."Мы обсуждали только стратегическую стабильность и украинскую тему, я не хочу вдаваться в детали того, как эта короткая 10-минутная беседа сложилась, но, в принципе, все то, что я услышал, укладывается в уже известную публично озвученную, неоднократно подчеркиваемую позицию США в этой связи", - добавил министр.Он рассказал, что в ходе встречи "дал, естественно, подробные разъяснения, особенно в том, что касается Договора о стратегических наступательных вооружениях, нашу позицию подробнейшим образом, вынужденный характер нашего шага по приостановке действия этого Договора подробнейшим образом объяснил президент в своем послании Федеральному собранию, поэтому здесь тоже ничего нового по большому счету"."Лишний раз показывает, как низко мы все пали в нашей многосторонней дипломатии, если вот эта естественная встреча в кулуарах, каковых было, ну сотни, сейчас рассматривается как некий даже уже повод для гадания, что это - прорыв или не прорыв, искра какая-то, надежда, что диалоги будут восстанавливаться", - посетовал он, добавив, что "это прискорбно, это печально такое восприятие психологическое элементарного дипломатического контакта".
https://ria.ru/20230303/vstrecha-1855504250.html
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украина, в мире, сша, россия, индия, сергей лавров, энтони блинкен, большая двадцатка
Украина, В мире, США, Россия, Индия, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Большая двадцатка
Лавров рассказал о короткой беседе с Блинкеном на "двадцатке"

Лавров рассказал, что обсудил с Блинкеном ДСНВ и Украину во время беседы на двадцатке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на прошедшей в Индии на G20 встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном речь шла о ситуации в сфере стратегической стабильности в контексте ДСНВ и об Украине.
"С обеих сторон сделаны сообщения о том, что мы обсуждали ситуацию в сфере стратегической стабильности в контексте ДСНВ и украинскую тему, поэтому я не раскрываю никаких секретов в отношении того, о чем мы говорили, - больше мы ничего обсуждали", - сказал он в интервью программе "Большая игра", ссылку на которую МИД разместил в своем телеграм-канале.
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"Мы обсуждали только стратегическую стабильность и украинскую тему, я не хочу вдаваться в детали того, как эта короткая 10-минутная беседа сложилась, но, в принципе, все то, что я услышал, укладывается в уже известную публично озвученную, неоднократно подчеркиваемую позицию США в этой связи", - добавил министр.
Он рассказал, что в ходе встречи "дал, естественно, подробные разъяснения, особенно в том, что касается Договора о стратегических наступательных вооружениях, нашу позицию подробнейшим образом, вынужденный характер нашего шага по приостановке действия этого Договора подробнейшим образом объяснил президент в своем послании Федеральному собранию, поэтому здесь тоже ничего нового по большому счету".
«
"Мы говорили конструктивно, без каких-либо эмоций, мы пожали друг другу руки при встрече и расставании, это был нормальный разговор", - сказал он. При этом министр обратил внимание на ненормальность ситуации, при которой США "обрубили все каналы диалога". Вместе с тем, по словам Лаврова, это был "абсолютно цивилизованный разговор".
"Лишний раз показывает, как низко мы все пали в нашей многосторонней дипломатии, если вот эта естественная встреча в кулуарах, каковых было, ну сотни, сейчас рассматривается как некий даже уже повод для гадания, что это - прорыв или не прорыв, искра какая-то, надежда, что диалоги будут восстанавливаться", - посетовал он, добавив, что "это прискорбно, это печально такое восприятие психологическое элементарного дипломатического контакта".
Совмещенное фото министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи министров иностранных дел стран G20 в Дели. 2 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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УкраинаВ миреСШАРоссияИндияСергей ЛавровЭнтони БлинкенБольшая двадцатка
 
 
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