МИД отреагировал на требования к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру
Захарова: США не могут не увидеть гонения против УПЦ после требований Киева к монахам
© AP Photo / Efrem LukatskyКиево-Печерская лавра
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. У Вашингтона не получится "не увидеть" гонения против Украинской православной церкви, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" к монахам УПЦ покинуть здание лавры.
Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания заповедника до 29 марта.
"В Госдепе в курсе? Обычно соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства живо реагирует на факты религиозных притеснений. На этот раз "не увидеть" гонения на Украинскую православную церковь у Штатов не получится", - написала Захарова в Telegram-канале.
Межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций на Украине, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества, говорится в предупреждении. Содержание и детали нарушений в нем не приводятся.
Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесло Киево-Печерскую Лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник Лавры – митрополит Павел (Лебедь).
Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".