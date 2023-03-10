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МИД отреагировал на требования к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 10.03.2023
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Религия
 
18:45 10.03.2023 (обновлено: 21:11 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/lavra-1857114302.html
МИД отреагировал на требования к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру
МИД отреагировал на требования к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 10.03.2023
МИД отреагировал на требования к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру
У Вашингтона не получится "не увидеть" гонения против Украинской православной церкви, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:45
2023-03-10T21:11
сша
в мире
украина
россия
вашингтон (штат)
мария захарова
украинская православная церковь
государственный департамент сша
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. У Вашингтона не получится "не увидеть" гонения против Украинской православной церкви, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" к монахам УПЦ покинуть здание лавры.Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания заповедника до 29 марта."В Госдепе в курсе? Обычно соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства живо реагирует на факты религиозных притеснений. На этот раз "не увидеть" гонения на Украинскую православную церковь у Штатов не получится", - написала Захарова в Telegram-канале.Межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций на Украине, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества, говорится в предупреждении. Содержание и детали нарушений в нем не приводятся.Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесло Киево-Печерскую Лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник Лавры – митрополит Павел (Лебедь).Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html
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сша, в мире, украина, россия, вашингтон (штат), мария захарова, украинская православная церковь, государственный департамент сша, русская православная церковь, религия
США, В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Мария Захарова, Украинская православная церковь, Государственный департамент США, Русская православная церковь, Религия, Религия
МИД отреагировал на требования к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру

Захарова: США не могут не увидеть гонения против УПЦ после требований Киева к монахам

© AP Photo / Efrem LukatskyКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. У Вашингтона не получится "не увидеть" гонения против Украинской православной церкви, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" к монахам УПЦ покинуть здание лавры.
Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания заповедника до 29 марта.
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
"Сигнал всем". Киев начал играть по-крупному
2 марта, 08:00
Госдепе в курсе? Обычно соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства живо реагирует на факты религиозных притеснений. На этот раз "не увидеть" гонения на Украинскую православную церковь у Штатов не получится", - написала Захарова в Telegram-канале.
Межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций на Украине, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества, говорится в предупреждении. Содержание и детали нарушений в нем не приводятся.
Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесло Киево-Печерскую Лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник Лавры – митрополит Павел (Лебедь).
Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
СБУ заподозрила священника канонической УПЦ в сотрудничестве с ФСБ
3 марта, 15:54
 
РелигияСШАВ миреУкраинаРоссияВашингтон (штат)Мария ЗахароваУкраинская православная церковьГосударственный департамент СШАРусская православная церковьРелигия
 
 
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