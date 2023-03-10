https://ria.ru/20230310/lastfm-1857082246.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального сервиса Last.fm

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального сервиса Last.fm - РИА Новости, 10.03.2023

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального сервиса Last.fm

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального онлайн-сервиса Last.fm за распространение недостоверной общественно значимой информации, сообщили РИА Новости РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:17

2023-03-10T17:17

2023-03-10T17:17

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

технологии

интернет

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального онлайн-сервиса Last.fm за распространение недостоверной общественно значимой информации, сообщили РИА Новости в ведомстве. Соответствующая запись об ограничении доступа к сайту музыкального сервиса появилась в реестре ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России. "С января 2023 года Роскомнадзор трижды направлял в адрес американского музыкального сервиса Last.fm требование о необходимости удаления выявленных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующих Вооруженные Силы Российской Федерации", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что администрация сервиса проигнорировала требования и не удалила запрещенные материалы, поэтому Роскомнадзор ограничил доступ к сайту и мобильным приложениям Last.fm. Last.fm, запущенный в 2002 году, представляет собой музыкальный сервис, который подбирает для пользователя новую музыку, исходя из его предпочтений.

https://ria.ru/20230309/danny-1856833506.html

https://ria.ru/20230305/kanal-1855998712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, технологии, интернет