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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального сервиса Last.fm - РИА Новости, 10.03.2023
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17:17 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/lastfm-1857082246.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального сервиса Last.fm
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального сервиса Last.fm - РИА Новости, 10.03.2023
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального сервиса Last.fm
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального онлайн-сервиса Last.fm за распространение недостоверной общественно значимой информации, сообщили РИА Новости РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:17
2023-03-10T17:17
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
технологии
интернет
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального онлайн-сервиса Last.fm за распространение недостоверной общественно значимой информации, сообщили РИА Новости в ведомстве. Соответствующая запись об ограничении доступа к сайту музыкального сервиса появилась в реестре ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России. "С января 2023 года Роскомнадзор трижды направлял в адрес американского музыкального сервиса Last.fm требование о необходимости удаления выявленных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующих Вооруженные Силы Российской Федерации", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что администрация сервиса проигнорировала требования и не удалила запрещенные материалы, поэтому Роскомнадзор ограничил доступ к сайту и мобильным приложениям Last.fm. Last.fm, запущенный в 2002 году, представляет собой музыкальный сервис, который подбирает для пользователя новую музыку, исходя из его предпочтений.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, технологии, интернет
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия, Технологии, Интернет
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального сервиса Last.fm

РКН ограничил доступ к сайту музыкального сервиса Last.fm за распространение фейков

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкального онлайн-сервиса Last.fm за распространение недостоверной общественно значимой информации, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Соответствующая запись об ограничении доступа к сайту музыкального сервиса появилась в реестре ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.
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"С января 2023 года Роскомнадзор трижды направлял в адрес американского музыкального сервиса Last.fm требование о необходимости удаления выявленных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующих Вооруженные Силы Российской Федерации", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что администрация сервиса проигнорировала требования и не удалила запрещенные материалы, поэтому Роскомнадзор ограничил доступ к сайту и мобильным приложениям Last.fm.
Last.fm, запущенный в 2002 году, представляет собой музыкальный сервис, который подбирает для пользователя новую музыку, исходя из его предпочтений.
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